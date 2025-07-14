Стажер DevOps/SRE

Стажировки и практики

Отдел Managed Services занимается миграцией клиентских проектов в инфраструктуру Selectel, а также их последующим администрированием на постоянной основе. Для наших клиентов мы строим DevOps Pipeline, полностью снимая с них необходимость заботится об администрировании своих проектов, чтобы сосредоточится на разработке.

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