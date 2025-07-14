Стажер DevOps/SRE
Отдел Managed Services занимается миграцией клиентских проектов в инфраструктуру Selectel, а также их последующим администрированием на постоянной основе. Для наших клиентов мы строим DevOps Pipeline, полностью снимая с них необходимость заботится об администрировании своих проектов, чтобы сосредоточится на разработке.
Будущего стажера ждёт:
- Менторство старших коллег
- Возможность увидеть свои решения в продакшн средах реальных компаний
- Возможность поработать с разными типами инфраструктур
- Обучение и дальнейшая работа с k8s
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Повышать надежность работы площадок клиентов
- Разворачивать stage/dev среды
- Разрабатывать пайплайны ci/cd
- Восстанавливать работу приложений клиентов
Мы ожидаем
- Базовое понимание Linux и уверенное владение командной строкой
- Навыки работы с логами: использовать grep, awk, sed
- Опыт работы с системными сервисами через systemd: перезапустить, проверить статус, включить/отключить сервис.
- Умение настраивать планировщик задач через crontab.
- Начальные навыки написания bash-скриптов для автоматизации простых задач (например, резервное копирование)
- Понимание принципов работы процессов и инструментов мониторинга нагрузки (например, top, htop, ps)
- Умение редактировать плейбуки и роли в Ansible, вносить изменения, понимать структуру инвентори-файлов
- Начальный опыт написания Dockerfile и понимание, что такое volume и как настраивать сетевую связность между контейнерами
- Навыки работы с сетевыми инструментами: ip, ping, netstat, iptables — на уровне понимания, как отладить сеть и добавить/удалить простое правило
- Навыки установки MySQL или PostgreSQL из пакетного менеджера, создания базы и пользователя
Будет плюсом
Опыт запуска и отладки Docker-контейнеров: уметь посмотреть логи, зайти в контейнер, использовать docker-compose
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .