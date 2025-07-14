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Стажировки и практики

Стажер DevOps/SRE

Отдел Managed Services занимается миграцией клиентских проектов в инфраструктуру Selectel, а также их последующим администрированием на постоянной основе. Для наших клиентов мы строим DevOps Pipeline, полностью снимая с них необходимость заботится об администрировании своих проектов, чтобы сосредоточится на разработке.

Будущего стажера ждёт:

  • Менторство старших коллег
  • Возможность увидеть свои решения в продакшн средах реальных компаний
  • Возможность поработать с разными типами инфраструктур
  • Обучение и дальнейшая работа с k8s
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Повышать надежность работы площадок клиентов
  • Разворачивать stage/dev среды
  • Разрабатывать пайплайны ci/cd
  • Восстанавливать работу приложений клиентов
Мы ожидаем
  • Базовое понимание Linux и уверенное владение командной строкой
  • Навыки работы с логами: использовать grep, awk, sed
  • Опыт работы с системными сервисами через systemd: перезапустить, проверить статус, включить/отключить сервис.
  • Умение настраивать планировщик задач через crontab.
  • Начальные навыки написания bash-скриптов для автоматизации простых задач (например, резервное копирование)
  • Понимание принципов работы процессов и инструментов мониторинга нагрузки (например, top, htop, ps)
  • Умение редактировать плейбуки и роли в Ansible, вносить изменения, понимать структуру инвентори-файлов
  • Начальный опыт написания Dockerfile и понимание, что такое volume и как настраивать сетевую связность между контейнерами
  • Навыки работы с сетевыми инструментами: ip, ping, netstat, iptables — на уровне понимания, как отладить сеть и добавить/удалить простое правило
  • Навыки установки MySQL или PostgreSQL из пакетного менеджера, создания базы и пользователя
Будет плюсом

Опыт запуска и отладки Docker-контейнеров: уметь посмотреть логи, зайти в контейнер, использовать docker-compose

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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