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Маркетинг и PR

Product Marketing Manager

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Составлять и корректировать GTM для существующих и новых продуктов и услуг (основная цель - привлечение новых клиентов)
  • Прогнозировать маркетинговые метрики на месяц/квартал/год, ориентироваться на них в работе, отслеживать их выполнение
  • Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы
  • Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей
  • Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)
  • Работать с пользователями (исследовать, выявлять и уточнять потребности), исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики
  • Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики
  • Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы
Мы ожидаем
  • Опыт работы Маркетинге/Продукте от 3х лет
  • Уверенное владение инструментами веб и продуктовой аналитики, понимание метрик продукта и маркетинга
  • Навыки стратегического планирования, понимание юнит-экономики, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки
  • Понимание принципов работы платных и бесплатных каналов привлечения трафика
  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
  • Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
  • Вы следите за трендами в индустрии, последними новостями
Будет плюсом
  • Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT компании
  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя
  • Опыт работы в стартапах
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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