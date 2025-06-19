HR
Рекрутер
Мы находимся в поиске талантливого рекрутера в наш Московский офис, который поможет нам найти и привлечь лучших специалистов на рынке.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
Ведение полного цикла рекрутинга: весь процесс найма с упором на специалистов инженерно-технического отдела и отдела эксплуатации ЦОД
- Выстраивание эффективного сотрудничества с нанимающими менеджерами и управление их ожиданиями
- Экспертная оценка кандидатов с предоставлением комплексных заключений и рекомендаций для руководителей
- Работа с аналитикой для эффективной работы по вакансиям
- Организация и проведение адаптации новых сотрудников, преимущественно в офисе
- Участие в проектах HR отдела, включая внедрение новых процессов и инициатив
Мы ожидаем
- Опыт в рекрутинге, желательно на позиции Senior
- Успешный опыт закрытия вакансий разного уровня сложности в разных направлениях (middle, senior, lead)
- Уверенное владение различными методами оценки кандидатов: оценка по компетенциям, поведенческие интервью
- Умение выстраивать долгосрочные отношения с кандидатами и внутренними заказчиками
- Опыт самостоятельного ведения HR-проектов от идеи до реализации (например, оптимизация рекрутинговых процессов, внедрение новых инструментов)
- Способность работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов
Знание систем/программ
- CRM для рекрутинга
- jira
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .