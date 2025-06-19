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HR

Рекрутер

Мы находимся в поиске талантливого рекрутера в наш Московский офис, который поможет нам найти и привлечь лучших специалистов на рынке.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
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    Ведение полного цикла рекрутинга: весь процесс найма с упором на специалистов инженерно-технического отдела и отдела эксплуатации ЦОД
  • Выстраивание эффективного сотрудничества с нанимающими менеджерами и управление их ожиданиями
  • Экспертная оценка кандидатов с предоставлением комплексных заключений и рекомендаций для руководителей
  • Работа с аналитикой для эффективной работы по вакансиям
  • Организация и проведение адаптации новых сотрудников, преимущественно в офисе
  • Участие в проектах HR отдела, включая внедрение новых процессов и инициатив
Мы ожидаем
  • Опыт в рекрутинге, желательно на позиции Senior
  • Успешный опыт закрытия вакансий разного уровня сложности в разных направлениях (middle, senior, lead)
  • Уверенное владение различными методами оценки кандидатов: оценка по компетенциям, поведенческие интервью
  • Умение выстраивать долгосрочные отношения с кандидатами и внутренними заказчиками
  • Опыт самостоятельного ведения HR-проектов от идеи до реализации (например, оптимизация рекрутинговых процессов, внедрение новых инструментов)
  • Способность работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов
Знание систем/программ
  • CRM для рекрутинга
  • jira
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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