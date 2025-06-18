Специалист по работе со студентами и вузами
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать молодежный бренд работодателя Selectel: растить узнаваемость и привлекательность в студенческой и Junior-аудитории от плана до реализации
- Проактивно взаимодействовать с профильными вузами, образовательными организациями и карьерными площадками для студентов
- Управлять карьерными проектами: буткемпы, стажировки, практики, стипендиальные программы, гранты, обучающие онлайн- и офлайн-проекты
- Организовывать мероприятия для студентов и участвовать в мероприятиях для них: митапы, лекции, мастер-классы, конференции, карьерные дни, ярмарки вакансий, рейтинги и т. д.
- Работать с внутренними экспертами и тимлидами: организовывать их выступления и участие в студенческих активностях.
- Развивать сообщество: выстраивать взаимодействие и поддерживать связь с молодежной аудиторией через социальные сети, рассылки, сайт и другие каналы.
- Создавать контент и брендинговые материалы по темам молодежного бренда, компании и ее проектов для Junior-аудитории
- Проводить рекламные кампании, чтобы привлекать студентов и молодых специалистов на проекты и программы компании
- Вдохновляться и вдохновлять: искать новые инструменты продвижения бренда, интересные подходы и механики, предлагать идеи и интегрировать их в практику
Мы ожидаем
Опыт работы от 2-х лет
Знание основ бренд-менеджмента, рекламы и PR, управления персоналом, SMM, лидогенерации, ивент-менеджмента, контент-маркетинга
Умение работать с аналитикой по бренду работодателя
Знание особенностей работы со студентами и молодой аудиторией, техническими вузами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .