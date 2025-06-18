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HR

Специалист по работе со студентами и вузами

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать молодежный бренд работодателя Selectel: растить узнаваемость и привлекательность в студенческой и Junior-аудитории от плана до реализации
  • Проактивно взаимодействовать с профильными вузами, образовательными организациями и карьерными площадками для студентов
  • Управлять карьерными проектами: буткемпы, стажировки, практики, стипендиальные программы, гранты, обучающие онлайн- и офлайн-проекты
  • Организовывать мероприятия для студентов и участвовать в мероприятиях для них: митапы, лекции, мастер-классы, конференции, карьерные дни, ярмарки вакансий, рейтинги и т. д.
  • Работать с внутренними экспертами и тимлидами: организовывать их выступления и участие в студенческих активностях.
  • Развивать сообщество: выстраивать взаимодействие и поддерживать связь с молодежной аудиторией через социальные сети, рассылки, сайт и другие каналы.
  • Создавать контент и брендинговые материалы по темам молодежного бренда, компании и ее проектов для Junior-аудитории
  • Проводить рекламные кампании, чтобы привлекать студентов и молодых специалистов на проекты и программы компании
  • Вдохновляться и вдохновлять: искать новые инструменты продвижения бренда, интересные подходы и механики, предлагать идеи и интегрировать их в практику
Мы ожидаем

Опыт работы от 2-х лет

Знание основ бренд-менеджмента, рекламы и PR, управления персоналом, SMM, лидогенерации, ивент-менеджмента, контент-маркетинга

Умение работать с аналитикой по бренду работодателя

Знание особенностей работы со студентами и молодой аудиторией, техническими вузами

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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