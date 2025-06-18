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Системное администрирование

DBA

У департамента разработки и сопровождения биллинга и внутренних сервисов в Selectel кол-во хранимых и активно используемых данных растет каждый день, как нагрузка на приложения и как следствие на базы данных. Мы хотим чтобы функциональность и качество наших сервисов росло и находимся в поисках администратора баз данных, который поможет нам ускорить наши базы данных и поможет вместе с разработкой реализовывать производительные и эффективные сервис для наших клиентов.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Оптимизация и улучшение запросов и процессов
  • Выстраивание процессов вокруг работы с базой данных, такие как: контроль доступов пользователей, анализ и мониторинг текущего состояния бд, предложение изменений по улучшению и оптимизации доступа к данным
  • Консультации разработчиков по вопросом оптимизации доступов к данным
  • Документирование базы данных и построение диаграмм
  • Организация надежных миграции внутри приложения
  • Проектирование и обслуживание высокопроизводительных решений на базе Postgres, Clickhouse
  • обеспечивать защиту чувствительных данных
  • обеспечивать разделения и ротации горячих и холодных данных
  • Добавление экспертизы dba в команду разработки
  • анализ безопасности и доступов до данных
  • Партиционирование / шардирование данных
  • Проработка автоматизации БД для dev и test окружений
  • Мониторинг внутренних метрик и состояний бд
Мы ожидаем
  • Хорошее знание устройства PostgreSQL изнутри
  • Знание принципов реляционных баз данных и хороших практик по работе с данными
  • Опыт работы с PostgreSQL: умение строить и оптимизировать сложные и долгие запросы; проектировать структуру и связь между таблицами.
  • Опыт оптимизации и обслуживания БД под нагрузкой от 2-х лет.
  • Знание способов партиционирования и опыт применения на больших таблицах под нагрузкой
  • Знание видов репликации и умение их применять на практике
  • Опыт коммуникации с разработчиками
  • Способность выстраивать культуру общения разработчиков с СУБД
Будет плюсом
  • Опыт работы с TimescaleDB
  • Опыт работы с clickhouse, redis
  • Опыт работы с NoSql субд
  • Опыт работы с OLAP задачами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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