DBA
У департамента разработки и сопровождения биллинга и внутренних сервисов в Selectel кол-во хранимых и активно используемых данных растет каждый день, как нагрузка на приложения и как следствие на базы данных. Мы хотим чтобы функциональность и качество наших сервисов росло и находимся в поисках администратора баз данных, который поможет нам ускорить наши базы данных и поможет вместе с разработкой реализовывать производительные и эффективные сервис для наших клиентов.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Оптимизация и улучшение запросов и процессов
- Выстраивание процессов вокруг работы с базой данных, такие как: контроль доступов пользователей, анализ и мониторинг текущего состояния бд, предложение изменений по улучшению и оптимизации доступа к данным
- Консультации разработчиков по вопросом оптимизации доступов к данным
- Документирование базы данных и построение диаграмм
- Организация надежных миграции внутри приложения
- Проектирование и обслуживание высокопроизводительных решений на базе Postgres, Clickhouse
- обеспечивать защиту чувствительных данных
- обеспечивать разделения и ротации горячих и холодных данных
- Добавление экспертизы dba в команду разработки
- анализ безопасности и доступов до данных
- Партиционирование / шардирование данных
- Проработка автоматизации БД для dev и test окружений
- Мониторинг внутренних метрик и состояний бд
Мы ожидаем
- Хорошее знание устройства PostgreSQL изнутри
- Знание принципов реляционных баз данных и хороших практик по работе с данными
- Опыт работы с PostgreSQL: умение строить и оптимизировать сложные и долгие запросы; проектировать структуру и связь между таблицами.
- Опыт оптимизации и обслуживания БД под нагрузкой от 2-х лет.
- Знание способов партиционирования и опыт применения на больших таблицах под нагрузкой
- Знание видов репликации и умение их применять на практике
- Опыт коммуникации с разработчиками
- Способность выстраивать культуру общения разработчиков с СУБД
Будет плюсом
- Опыт работы с TimescaleDB
- Опыт работы с clickhouse, redis
- Опыт работы с NoSql субд
- Опыт работы с OLAP задачами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .