Системное администрирование

У департамента разработки и сопровождения биллинга и внутренних сервисов в Selectel кол-во хранимых и активно используемых данных растет каждый день, как нагрузка на приложения и как следствие на базы данных. Мы хотим чтобы функциональность и качество наших сервисов росло и находимся в поисках администратора баз данных, который поможет нам ускорить наши базы данных и поможет вместе с разработкой реализовывать производительные и эффективные сервис для наших клиентов.