QA
Младший тестировщик системного ПО
Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске младшего тестировщика системного ПО.
Тебе точно к нам, если ты:
- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто Тебе к нам!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Ручное и автоматическое тестирование системного ПО, автоматизации больше чем ручного тестирования
- Поддержка существующих тест-кейсов и написание новых
- Поддержка документации тестирования
- Регистрация багов и составление баг-репортов
Мы ожидаем
- Системный образ мышления
- Понимание принципов работы и устройства вычислительных систем
- Опыт работы с linux системами в качестве пользователя
- Уровень английского языка достаточный для чтения технической документации
- Желание осваивать новые навыки и постоянно сталкиваться с чем-то новым
Знание систем/программ
- Linux на уровне пользователя
- Командная строка
- Jira, Confluence
Будет плюсом
- Базовые знания bash/python/cli
- Опыт работы QA backend части проекта
- Понимание принципов клиент-серверных приложений
- Знание методологий тестирования
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .