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QA

Младший тестировщик системного ПО

Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске младшего тестировщика системного ПО.

Тебе точно к нам, если ты:

  • Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
  • Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
  • Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
  • Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто Тебе к нам!
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
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Основные задачи
  • Ручное и автоматическое тестирование системного ПО, автоматизации больше чем ручного тестирования
  • Поддержка существующих тест-кейсов и написание новых
  • Поддержка документации тестирования
  • Регистрация багов и составление баг-репортов
Мы ожидаем
  • Системный образ мышления
  • Понимание принципов работы и устройства вычислительных систем
  • Опыт работы с linux системами в качестве пользователя
  • Уровень английского языка достаточный для чтения технической документации
  • Желание осваивать новые навыки и постоянно сталкиваться с чем-то новым
Знание систем/программ
  • Linux на уровне пользователя
  • Командная строка
  • Jira, Confluence
Будет плюсом
  • Базовые знания bash/python/cli
  • Опыт работы QA backend части проекта
  • Понимание принципов клиент-серверных приложений
  • Знание методологий тестирования
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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