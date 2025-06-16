Backend-разработка
Разработчик инфраструктурных сетей облака
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать сетевые сервисы для нашего облака, такие как DNS as a service, высокопроизводительные балансировщики и прочие
- Обновлять сетевые компоненты openstack (octavia, neutron), писать патчи, фиксить баги в upstream
- Ревьювить код на python и golang, писать юнит и функциональные тесты
- Тесно взаимодействовать с ux проектировщиком, frontend разработчиком, qa-инженерами для разработки качественного продукта
- Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи
Мы ожидаем
- Хорошее знание Python
- Опыт работы как с небольшими микросервисами, так и с масштабными монолитными проектами
- Знание сетевых технологий, их возможностей и ограничений: понимать отличие VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
- Опыт работы с MySQL/PostgreSQL/ClickHouse, RabbitMQ, Redis - Опыт проектирования API и архитектуры приложения, в том числе микросервисной архитектуры
- Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD и IaC: у нас используется GitlabCI, Puppet, Jenkins
- Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Будет плюсом
- Опыт работы с OpenStack (другие облака) минимум на уровне пользователя, а лучше как разработчик/администратор
- Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, OVSDB, балансировка трафика
- Практический опыт работы с сетевым оборудованием
- Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)
- Опыт разработки на Golang
- Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
- Опыт удаленной работы или в распределенной команде
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .