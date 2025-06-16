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Backend-разработка

Разработчик инфраструктурных сетей облака

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Сетевых функций облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch и настройки сетевых карт до панели управления делаем сами. И сейчас мы ищем Senior backend разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать сетевые сервисы для нашего облака, такие как DNS as a service, высокопроизводительные балансировщики и прочие
  • Обновлять сетевые компоненты openstack (octavia, neutron), писать патчи, фиксить баги в upstream
  • Ревьювить код на python и golang, писать юнит и функциональные тесты
  • Тесно взаимодействовать с ux проектировщиком, frontend разработчиком, qa-инженерами для разработки качественного продукта
  • Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи
Мы ожидаем
  • Хорошее знание Python
  • Опыт работы как с небольшими микросервисами, так и с масштабными монолитными проектами
  • Знание сетевых технологий, их возможностей и ограничений: понимать отличие VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
  • Опыт работы с MySQL/PostgreSQL/ClickHouse, RabbitMQ, Redis - Опыт проектирования API и архитектуры приложения, в том числе микросервисной архитектуры
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD и IaC: у нас используется GitlabCI, Puppet, Jenkins
  • Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Будет плюсом
  • Опыт работы с OpenStack (другие облака) минимум на уровне пользователя, а лучше как разработчик/администратор
  • Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, OVSDB, балансировка трафика
  • Практический опыт работы с сетевым оборудованием
  • Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)
  • Опыт разработки на Golang
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
  • Опыт удаленной работы или в распределенной команде
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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