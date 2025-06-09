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Системное администрирование

Cистемный администратор в дежурную службу

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, выявлять системные проблемы и участвовать в их решении.
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack.
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph.
  • Участвовать в решении инцидентов, проводить плановые работы.
  • Взаимодействовать с технической поддержкой в решении обращений от клиентов.
  • Автоматизировать внутренние рабочие процессы.
Мы ожидаем
  • Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim.
  • Вы работали с серверным и сетевым оборудованием.
  • Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP.
  • Использовали в работе реляционные СУБД.
  • Владеете инструментами командной разработки.
  • Писали код на Go или Python.
  • Понимаете принципы CI/CD.
  • Работали с системами мониторинга.
  • Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации.
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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