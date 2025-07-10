Back office
Менеджер по оплате
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора и условий оказания услуг
- Консультировать клиентов по вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону
- Заниматься решением возникающих у клиентов проблем с оплатой услуг, документооборотом, доступами, при необходимости взаимодействуя с платежными системами и операторами ЭДО
- Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела.
- Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов
- Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов
- Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами
Мы ожидаем
- Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа именно в клиентском сервисе/helpdesk)
- Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
- Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем
- Умение работать с программами: почтовый клиент, календарь, видеоконференции, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия или готовность их изучить в короткие сроки
- Аналитический склад ума, готовность работы с большими объемами информации
- Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .