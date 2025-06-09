Инженер-электронщик

Инженеры дата-центра

В команду по разработке серверов необходим электронщик с навыками обнаружения отказов и ремонта больших материнских плат. У нас cертифицированная EPA-лаборатория, оснащённая средствами измерений и современной ремонтной BGA станцией. Есть доступ к промышленной XRAY установке. На этой позиции вы точно прокачаете квалификацию в области самой современной элементной базы и усилите свою компетенцию в области управления ESD.