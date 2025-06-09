Инженер-электронщик
В команду по разработке серверов необходим электронщик с навыками обнаружения отказов и ремонта больших материнских плат. У нас cертифицированная EPA-лаборатория, оснащённая средствами измерений и современной ремонтной BGA станцией. Есть доступ к промышленной XRAY установке. На этой позиции вы точно прокачаете квалификацию в области самой современной элементной базы и усилите свою компетенцию в области управления ESD.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Определять причины отказа материнских плат
- Выполнять ремонт материнских плат
- Управлять запасами материалов и комплектующих лаборатории
- Выполнять регулировку единичных экземпляров готовой продукции по методике
- Управлять программой защиты от воздействия электростатики
Мы ожидаем
- Уметь обнаруживать отказы в работе электрической схемы
- Уметь использовать САПР для локализации цепей и определения контрольных точек
- Уметь использовать средства измерения
- Знать виды и типы электронных компонентов
- Иметь представление о конструктивных элементах печатных плат
Будет плюсом
Опыт управления ESD
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .