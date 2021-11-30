Backend-разработка

Team Lead в команду Сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем присоединиться к команде Сетей облака в роли Тим Лида!

Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.

Удаленно работать тоже возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем присоединиться к команде Сетей облака в роли Тим Лида!

Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.

Удаленно работать тоже возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Управлять командой - это основная и самая важная роль. Этот работа с наймом, проведение 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
  • Формировать цели команды и транслировать их своей и смежным командам
  • Поддерживать и донастраивать (при необходимости) процессы. Сейчас в команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не придётся
  • Координировать усилия и много общаться со смежными командами
  • Участвовать в проектировании архитектурных решений, быть готовым при необходимости залезть в код - около 20% всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру сервисов, определяет DoD и требования по качеству, самостоятельно девелопит и ревьювит код коллег. Основная часть кода команды написана на Python, есть немного Go. Если вы имеете экспертизу в другом языке - будем рады пообщаться! Для нас Тимлид - в первую очередь руководитель, а уже потом инженер

Наши ожидания:

  • Честное желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей
  • Опыт управления кросс-функциональной командой
  • Умение управлять процессами и делать их эффективными
  • Опыт постановки целей для команды и составления планов для их достижения
  • Опыт построения и проектирования архитектурных решений
  • Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения High availability в сетевом мире
  • Уверенное владение любым стеком для написания веб-приложений и готовность свичнуться на Flask и SQLAlchemy + MySQL

Будет плюсом:

  • Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
  • Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Golang-разработчик в команду PaaS-продуктов

Санкт-Петербург / Удаленно

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.