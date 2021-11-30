Team Lead в команду Сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.
Мы предлагаем присоединиться к команде Сетей облака в роли Тим Лида!
Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.
Удаленно работать тоже возможно.
На этой позиции тебе предстоит:
- Управлять командой - это основная и самая важная роль. Этот работа с наймом, проведение 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
- Формировать цели команды и транслировать их своей и смежным командам
- Поддерживать и донастраивать (при необходимости) процессы. Сейчас в команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не придётся
- Координировать усилия и много общаться со смежными командами
- Участвовать в проектировании архитектурных решений, быть готовым при необходимости залезть в код - около 20% всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру сервисов, определяет DoD и требования по качеству, самостоятельно девелопит и ревьювит код коллег. Основная часть кода команды написана на Python, есть немного Go. Если вы имеете экспертизу в другом языке - будем рады пообщаться! Для нас Тимлид - в первую очередь руководитель, а уже потом инженер
Наши ожидания:
- Честное желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей
- Опыт управления кросс-функциональной командой
- Умение управлять процессами и делать их эффективными
- Опыт постановки целей для команды и составления планов для их достижения
- Опыт построения и проектирования архитектурных решений
- Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
- Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения High availability в сетевом мире
- Уверенное владение любым стеком для написания веб-приложений и готовность свичнуться на Flask и SQLAlchemy + MySQL
Будет плюсом:
- Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
- Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
- Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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