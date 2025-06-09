Backend-разработка
Разработчик системного ПО
Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске разработчика системного ПО мидл уровня. Тебе точно к нам, если ты:
- Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
- Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
- Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
- Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто
- Наш стек: С, Rust, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK, Jenkins, python, ansible
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка системного ПО на C/Rust
- Разработка скриптов на bash/python
- Поддерживать техническую документацию Code-review младших разработчиков
- Разработка компонентов сборочной среды
Мы ожидаем
- Хорошее знание С89/С99
- Хорошее знание GNU Linux, инструментов разработки на Linux: make, cmake, gdb
- Опыт коммерческой разработки под Linux
- Опыт работы с системами контроля версий: git Поддержка и разработка unit-тестов
- Знание протоколов tcp/ip, прикладных протоколов, таких как http
- Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей
Знание систем/программ
- С, Rust, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK, Jenkins, python, ansible
- Опыт работы с драйверами или прошивками для оборудования
- Опыт работы в agile командах
- Опыт администрирования Linux систем
- Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации
- Умение писать скрипты на bash/python для автоматизации рутинных задач в разработке
- Будет плюсом знание Rust
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .