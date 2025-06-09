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Backend-разработка

Разработчик системного ПО

Мы команда разработки операционной системы. Сейчас мы находимся в поиске разработчика системного ПО мидл уровня. Тебе точно к нам, если ты:

  • Хочешь работать над амбициозным проектом и стоять у его истоков
  • Хочешь работать в дружной и профессиональной команде
  • Хочешь получить уникальный опыт разработки серверной OS
  • Хочешь решать сложные задачи, которые ранее не решал никто
  • Наш стек: С, Rust, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK, Jenkins, python, ansible
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка системного ПО на C/Rust
  • Разработка скриптов на bash/python
  • Поддерживать техническую документацию Code-review младших разработчиков
  • Разработка компонентов сборочной среды
Мы ожидаем
  • Хорошее знание С89/С99
  • Хорошее знание GNU Linux, инструментов разработки на Linux: make, cmake, gdb
  • Опыт коммерческой разработки под Linux
  • Опыт работы с системами контроля версий: git Поддержка и разработка unit-тестов
  • Знание протоколов tcp/ip, прикладных протоколов, таких как http
  • Английский язык на уровне чтения технической документации и профильных статей
Знание систем/программ
  • С, Rust, Linux, Docker, Gitlab, Debian package, kvm, open vSwitch, DPDK, Jenkins, python, ansible
      • Будет плюсом
      • Опыт работы с драйверами или прошивками для оборудования
      • Опыт работы в agile командах
      • Опыт администрирования Linux систем
      • Опыт работы со средствами контейнеризации и виртуализации
      • Умение писать скрипты на bash/python для автоматизации рутинных задач в разработке
      • Будет плюсом знание Rust
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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