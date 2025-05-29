Финансы и юриспруденция
Юрист по корпоративным и международным проектам
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в корпоративных мероприятиях (сопровождение создания/реорганизации/ликвидации компаний (российских и иностранных), подготовка правовых заключений по корпоративным вопросам, включая вопросы оптимизации корпоративной структуры, взаимодействие с корпоративным секретарем и пр.)
- Участвовать во внутригрупповых сделках и M&A (структурирование, подготовка и анализ транзакционной документации, организация проведения due diligence и проработка рисков по его итогам, сопровождение закрытия)
- Обеспечивать необходимые процедуры для реализации корпоративных мероприятий, заключения и исполнения сделок с нотариусами, регистраторами, депозитариями, гос. органами, внешними консультантами, офис-менеджерами и др. вовлеченными лицами
- Сопровождать проекты на рынке капитала (размещение акций/облигаций/ЦФА), включая анализ правовых вопросов, подготовку и анализ проспектов эмиссии, другой сопутствующей документации
- Оказывать общую правовую поддержку проектов внешнего и внутригруппового финансирования (подготавливать, согласовывать и измененять кредитно-обеспечительную документацию по российскому и иностранному праву), анализировать правовые риски
- Обеспечивать корпоративное сопровождение иностранных холдинговых и операционных компаний (создавать, администрировать и ликвидировать юридические лица при содействии локальных сервис провайдеров; подготавливать корпоративные решения, разрабатывать/актуализировать проекты учредительных документов)
- Обеспечивать операционное сопровождение иностранных компаний (анализировать регуляторные, трудовые, миграционные вопросы, сопровождать договорную работу, а также оказывать поддержку при открытии банковских счетов и прохождении KYC), организовывать административные вопросы в части документооборота/архивирования и пр.
- Проводить мониторинг иностранного санкционного законодательства (ЕС/США), а также контрсанкционного регулирования РФ (включая валютные аспекты), подготавливать правовые заключения по указанным вопросам
Мы ожидаем
- Опыт работы не менее 3-4 лет PQE в юридической фирме и/или крупной компании по направлению корпоративного и международного права
- Отличные знания российского корпоративного, обязательственного и договорного права, антимонопольного регулирования экономической концентрации, международного частного права
- Опыт участия/сопровождения корпоративных сделок (в т.ч. M&A), работы с иностранным правом/юрисдикциями, опыт административного сопровождения иностранных компаний и их операционной деятельности
- Опыт работы с санкционным законодательством США/ЕС, контрсанкционным законодательством РФ
- Свободный английский язык
- Ответственность, внимательность, умение работать с большими объемами данных, мотивация, умение работать на результат
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .