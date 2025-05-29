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Финансы и юриспруденция

Юрист по корпоративным и международным проектам

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участвовать в корпоративных мероприятиях (сопровождение создания/реорганизации/ликвидации компаний (российских и иностранных), подготовка правовых заключений по корпоративным вопросам, включая вопросы оптимизации корпоративной структуры, взаимодействие с корпоративным секретарем и пр.)
  • Участвовать во внутригрупповых сделках и M&A (структурирование, подготовка и анализ транзакционной документации, организация проведения due diligence и проработка рисков по его итогам, сопровождение закрытия)
  • Обеспечивать необходимые процедуры для реализации корпоративных мероприятий, заключения и исполнения сделок с нотариусами, регистраторами, депозитариями, гос. органами, внешними консультантами, офис-менеджерами и др. вовлеченными лицами
  • Сопровождать проекты на рынке капитала (размещение акций/облигаций/ЦФА), включая анализ правовых вопросов, подготовку и анализ проспектов эмиссии, другой сопутствующей документации
  • Оказывать общую правовую поддержку проектов внешнего и внутригруппового финансирования (подготавливать, согласовывать и измененять кредитно-обеспечительную документацию по российскому и иностранному праву), анализировать правовые риски
  • Обеспечивать корпоративное сопровождение иностранных холдинговых и операционных компаний (создавать, администрировать и ликвидировать юридические лица при содействии локальных сервис провайдеров; подготавливать корпоративные решения, разрабатывать/актуализировать проекты учредительных документов)
  • Обеспечивать операционное сопровождение иностранных компаний (анализировать регуляторные, трудовые, миграционные вопросы, сопровождать договорную работу, а также оказывать поддержку при открытии банковских счетов и прохождении KYC), организовывать административные вопросы в части документооборота/архивирования и пр.
  • Проводить мониторинг иностранного санкционного законодательства (ЕС/США), а также контрсанкционного регулирования РФ (включая валютные аспекты), подготавливать правовые заключения по указанным вопросам
Мы ожидаем
  • Опыт работы не менее 3-4 лет PQE в юридической фирме и/или крупной компании по направлению корпоративного и международного права
  • Отличные знания российского корпоративного, обязательственного и договорного права, антимонопольного регулирования экономической концентрации, международного частного права
  • Опыт участия/сопровождения корпоративных сделок (в т.ч. M&A), работы с иностранным правом/юрисдикциями, опыт административного сопровождения иностранных компаний и их операционной деятельности
  • Опыт работы с санкционным законодательством США/ЕС, контрсанкционным законодательством РФ
  • Свободный английский язык
  • Ответственность, внимательность, умение работать с большими объемами данных, мотивация, умение работать на результат
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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