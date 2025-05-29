Маркетинг и PR
Менеджер по партнерской программе
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Исследовать рынок, конкурентные партнерские программы, отслеживать тренды в мире ITAffiliate
- Заниматься подключением CPA сетей и коммуникацией с менеджментом
- Исследовать боли и потребности партнеров, создавать Roadmap по развитию пользовательского опыта в партнерской программе
- Коммуницировать с командой разработчиков, подгтавливать технические задания, отслеживать пайплайны
- Разрабатывать и реализовывать маркетинговый план по привлечению новых партнеров, а также по увеличению количества рефералов у текущих
- Коммуницировать с инхаус маркетинговой командой, управлять инструментами лидогенерации и бренд медиа с целью роста количества партнеров и средних чеков их рефералов
- Проводить поиск новых каналов привлечения партнеров
- Организовывать офлайн и онлайн мероприятия совместно с командой ивентов. Презентовать партнерскую программу на мероприятиях
Мы ожидаем
- Опыт работы в CPA сетях или в Affiliate направлении инхаус
- Глубокое понимание маркетинговых метрик партнерской программы - аббревиатуры CPA, CPL, LTV, ROI, CPF, ARPPU для вас не пустой звук
- Опыт работы с BI системами или трекерами, знание веб аналитики - Metrika/ GA4/Matomo
- Опыт упаковки и презентации, публичных выступлений
- Кейсы по продвижению партнерских программ будут
большим преимуществом
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .