Начните пользоваться продуктами Selectel сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе.

Зарегистрироваться
Маркетинг и PR

Менеджер по партнерской программе

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Исследовать рынок, конкурентные партнерские программы, отслеживать тренды в мире ITAffiliate
  • Заниматься подключением CPA сетей и коммуникацией с менеджментом
  • Исследовать боли и потребности партнеров, создавать Roadmap по развитию пользовательского опыта в партнерской программе
  • Коммуницировать с командой разработчиков, подгтавливать технические задания, отслеживать пайплайны
  • Разрабатывать и реализовывать маркетинговый план по привлечению новых партнеров, а также по увеличению количества рефералов у текущих
  • Коммуницировать с инхаус маркетинговой командой, управлять инструментами лидогенерации и бренд медиа с целью роста количества партнеров и средних чеков их рефералов
  • Проводить поиск новых каналов привлечения партнеров
  • Организовывать офлайн и онлайн мероприятия совместно с командой ивентов. Презентовать партнерскую программу на мероприятиях
Мы ожидаем
  • Опыт работы в CPA сетях или в Affiliate направлении инхаус
  • Глубокое понимание маркетинговых метрик партнерской программы - аббревиатуры CPA, CPL, LTV, ROI, CPF, ARPPU для вас не пустой звук
  • Опыт работы с BI системами или трекерами, знание веб аналитики - Metrika/ GA4/Matomo
  • Опыт упаковки и презентации, публичных выступлений
  • Кейсы по продвижению партнерских программ будут
    большим преимуществом
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Маркетинг и PR
Графический дизайнер

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR
Менеджер по внешним коммуникациям и развитию социальных сетей для инвесторов

Москва

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных