Начните пользоваться продуктами Selectel сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе.

Зарегистрироваться
Системное администрирование

Сетевой администратор/Старший сетевой администратор

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
  • Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
  • Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
  • Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
  • Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
  • Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
Мы ожидаем
  • Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
  • Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
  • Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
  • Навыки командной работы
  • Интерес к изучению сетевых технологий
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Системное администрирование
DevOps-инженер

Санкт-Петербург

Системное администрирование
Системный администратор в команду частного облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных