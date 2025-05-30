Системное администрирование
Сетевой администратор/Старший сетевой администратор
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
- Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
- Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
- Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
- Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
- Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
Мы ожидаем
- Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
- Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
- Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
- Навыки командной работы
- Интерес к изучению сетевых технологий
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .