Начните пользоваться продуктами Selectel сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе.

Зарегистрироваться
Back office

Офис-менеджер

Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде, ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. Selectel обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Принимать и распределять входящие звонки
  • Встречать посетителей
  • Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов
  • Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
  • Работать с курьерскими службами
  • Поддерживать жизнеобеспечение офиса
  • Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды
  • Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов
Мы ожидаем
  • Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед)
  • Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать; ведение документооборота; подготовка шаблонов документов; ведение электронных журналов; работа с корреспонденцией
  • Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
  • Умение работать в команде;
  • Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности
Знание систем/программ
  • - Microsoft Office - Google Docs - Jira
      • Будет плюсом
      • -Знание основ делопроизводства; -Опыт ведения бюджета расходов;
          • Про здоровье и спорт
          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
          • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
          • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
          • Офисный душ*
          Про досуг
          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
          • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
          • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
          • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
          Про развитие
          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
          • Внутренняя база знаний и курсов
          • Рекомендации по обучению и развитию
          • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital

          *пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Back office
Офис-менеджер (Мск)

Москва

Back office
Специалист по закупкам

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных