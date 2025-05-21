Менеджер по внешним коммуникациям и развитию социальных сетей для инвесторов
Менеджер по внешним коммуникациям станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который:
- интересуется IT и готов погружаться в тему финансов, развивая бренд Selectel как эмитента ценных бумаг;
- будет развивать социальные сети компании для инвесторов и объяснять различные аспекты бизнеса и продуктов компании, обеспечивая прозрачность деятельности Selectel для бизнес-аудитории, журналистов и инвесторов;
- продолжит выстраивать долгосрочные и эффективные отношения с ключевыми лидерами мнений в сфере финансов.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать социальные сети Selectel для инвесторов: формировать контент-план, подготавливать материалы и креативы для постов совместно с командой IR и командой дизайна, а также коммуницировать с аудиторией. Нужно будет много (и понятно) писать о ключевых корпоративных событиях, трендах IT- и облачного рынка и о продуктах Selectel
- Координировать коммуникационные кампании, связанные с освещением корпоративных инфоповодов; подготавливать информационные материалы
- Взаимодействовать с ключевыми лидерами мнений в сфере финансов и инвестиций: подготавливать контент для профильных конференций, подготавливать комментарии по запросу СМИ и аналитиков
- Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка
- Взаимодействовать с подрядчиками (брифинг, координация, контроль)
- Поддерживать консистентность информации о компании на профильных площадках
Мы ожидаем
- Опыт более двух лет в коммуникациях (корпоративный PR или IR)
- Опыт развития или курирования поддержки корпоративных аккаунтов в социальных сетях (знаете ключевые метрики и имеете успешные кейсы развития корпоративных соцсетей)
- Знание, как правильно подать инфоповод в социальных сетях – понимание, в чем его ценность для аудитории, а также умение рассказывать просто о сложных технических вещах и продуктах
- Сильные навыки копирайтинга и редактирования текстов;
- Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта
- Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании
Будет плюсом
Будет плюсом, если у вас есть личный интерес к теме инвестиций (вы развиваете финансовую грамотность, имеете личный брокерский счет)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .