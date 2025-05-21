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Маркетинг и PR

Менеджер по внешним коммуникациям и развитию социальных сетей для инвесторов

Менеджер по внешним коммуникациям станет частью PR-команды Selectel. Мы ищем профессионала, который:

  • интересуется IT и готов погружаться в тему финансов, развивая бренд Selectel как эмитента ценных бумаг;
  • будет развивать социальные сети компании для инвесторов и объяснять различные аспекты бизнеса и продуктов компании, обеспечивая прозрачность деятельности Selectel для бизнес-аудитории, журналистов и инвесторов;
  • продолжит выстраивать долгосрочные и эффективные отношения с ключевыми лидерами мнений в сфере финансов.
  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать социальные сети Selectel для инвесторов: формировать контент-план, подготавливать материалы и креативы для постов совместно с командой IR и командой дизайна, а также коммуницировать с аудиторией. Нужно будет много (и понятно) писать о ключевых корпоративных событиях, трендах IT- и облачного рынка и о продуктах Selectel
  • Координировать коммуникационные кампании, связанные с освещением корпоративных инфоповодов; подготавливать информационные материалы
  • Взаимодействовать с ключевыми лидерами мнений в сфере финансов и инвестиций: подготавливать контент для профильных конференций, подготавливать комментарии по запросу СМИ и аналитиков
  • Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка
  • Взаимодействовать с подрядчиками (брифинг, координация, контроль)
  • Поддерживать консистентность информации о компании на профильных площадках
Мы ожидаем
  • Опыт более двух лет в коммуникациях (корпоративный PR или IR)
  • Опыт развития или курирования поддержки корпоративных аккаунтов в социальных сетях (знаете ключевые метрики и имеете успешные кейсы развития корпоративных соцсетей)
  • Знание, как правильно подать инфоповод в социальных сетях – понимание, в чем его ценность для аудитории, а также умение рассказывать просто о сложных технических вещах и продуктах
  • Сильные навыки копирайтинга и редактирования текстов;
  • Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта
  • Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании
Будет плюсом

Будет плюсом, если у вас есть личный интерес к теме инвестиций (вы развиваете финансовую грамотность, имеете личный брокерский счет)

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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