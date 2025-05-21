Менеджер по внешним коммуникациям и развитию социальных сетей для инвесторов

Основные задачи

Развивать социальные сети Selectel для инвесторов: формировать контент-план, подготавливать материалы и креативы для постов совместно с командой IR и командой дизайна, а также коммуницировать с аудиторией. Нужно будет много (и понятно) писать о ключевых корпоративных событиях, трендах IT- и облачного рынка и о продуктах Selectel

Координировать коммуникационные кампании, связанные с освещением корпоративных инфоповодов; подготавливать информационные материалы

Взаимодействовать с ключевыми лидерами мнений в сфере финансов и инвестиций: подготавливать контент для профильных конференций, подготавливать комментарии по запросу СМИ и аналитиков

Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка

Взаимодействовать с подрядчиками (брифинг, координация, контроль)

Поддерживать консистентность информации о компании на профильных площадках

Мы ожидаем

Опыт более двух лет в коммуникациях (корпоративный PR или IR)

Опыт развития или курирования поддержки корпоративных аккаунтов в социальных сетях (знаете ключевые метрики и имеете успешные кейсы развития корпоративных соцсетей)

Знание, как правильно подать инфоповод в социальных сетях – понимание, в чем его ценность для аудитории, а также умение рассказывать просто о сложных технических вещах и продуктах

Сильные навыки копирайтинга и редактирования текстов;

Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта

Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании

Будет плюсом

Будет плюсом, если у вас есть личный интерес к теме инвестиций (вы развиваете финансовую грамотность, имеете личный брокерский счет)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса