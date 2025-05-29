Графический дизайнер
Привет, мы отдел маркетинга Selectel.
В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду графического дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.
Команда
Вы будете работать в команде с другими дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
Что мы делаем:
- Продумываем концепции рекламных кампаний и мероприятий, на их основе разрабатываем промо-материалы: лендинги, баннеры, презентации
- Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах
- Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку
Чем вы будете заниматься:
- Создавать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий
- Разрабатывать графику для публикаций в соцсетях и блогах компании
- Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.
- Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
- Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать визуальные концепции и реализовывать их
- Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей
- Работать с соблюдением гайдлайнов
- Соблюдать дедлайны
- Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение
- Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег
Мы ожидаем
- Портфолио с сильными проектами в направлении графического дизайна, которые можно будет предметно обсудить на интервью
- Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
- Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах
- Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации
- Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
- Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
- Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
- Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
Будет плюсом
- Имеете опыт работы в агентстве или студии.
Владеете навыками в разработке:
- дизайна сайтов и лендингов
- motion-дизайна
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .