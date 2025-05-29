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Маркетинг и PR

Графический дизайнер

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.
В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду графического дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.

Команда
Вы будете работать в команде с другими дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов. 

Что мы делаем:

  • Продумываем концепции рекламных кампаний и мероприятий, на их основе разрабатываем промо-материалы: лендинги, баннеры, презентации
  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах
  • Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку

Чем вы будете заниматься:

  • Создавать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий
  • Разрабатывать графику для публикаций в соцсетях и блогах компании
  • Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.
  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
  • Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов


  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создавать визуальные концепции и реализовывать их
  • Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей
  • Работать с соблюдением гайдлайнов
  • Соблюдать дедлайны
  • Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение
  • Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег
Мы ожидаем
  • Портфолио с сильными проектами в направлении графического дизайна, которые можно будет предметно обсудить на интервью
  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
  • Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах
  • Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации
  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
Будет плюсом
  • Имеете опыт работы в агентстве или студии.

  • Владеете навыками в разработке:

    • дизайна сайтов и лендингов
    • motion-дизайна
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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