Графический дизайнер

Маркетинг и PR

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.

В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду графического дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.

Команда

Вы будете работать в команде с другими дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Что мы делаем:

Продумываем концепции рекламных кампаний и мероприятий, на их основе разрабатываем промо-материалы: лендинги, баннеры, презентации

Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах

Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку

Чем вы будете заниматься:

Создавать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий

Разрабатывать графику для публикаций в соцсетях и блогах компании

Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.

Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда

Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов



