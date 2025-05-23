Back office

Офис-менеджер (Мск)

В офисе Sales points: Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. "Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.

Москва

Фиксированный