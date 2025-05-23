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Back office

Офис-менеджер (Мск)

В офисе Sales points: Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании. "Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.
  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • -Принимать и распределять входящие звонки; -Встречать посетителей; -Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов. -Организовывать грузоперевозки между дата-центрами; -Работать с курьерскими службами; -Поддерживать жизнеобеспечение офиса; -Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды; -Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов.
      • Мы ожидаем
      • -Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед) будет преимуществом; -Знание основ делопроизводства будет преимуществом; -Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать; ведение документооборота; подготовка шаблонов документов; ведение электронных журналов; работа с корреспонденцией; -Знание Microsoft Office, Google Docs; -Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь; -Умение работать в команде; -Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности.
          • Про здоровье и спорт
          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
          • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
          • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
          • Офисный душ*
          Про досуг
          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
          • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
          • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
          • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
          Про развитие
          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
          • Внутренняя база знаний и курсов
          • Рекомендации по обучению и развитию
          • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital

          *пока что только для питерского офиса

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