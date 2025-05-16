Python-разработчик в команду Автоматизации сетевых сервисов
Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!
Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.
Под нашим управлением ~5К сетевых устройств, до 260K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~50 выделенных серверов и ~150 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.
Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!
Если вам близки слова: сеть, подсеть, IP адресация, VLAN, то вам точно сюда!
Наш стек технологий
- Python 3.10+
- Flask, RestPlus, RestX
- Python-RQ
- PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
- SQLAlchemy
- K8S, Docker
- GitLab
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Писать Python-скрипты и библиотеки для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования
- Писать Python-сценарии настройки роутеров и коммутаторов
- Писать Python-методы для сбора метрик и проверки параметров
- Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности
- Собирать приложения в Docker контейнеры
- Рефакторить свой и чужой код
- Разрабатывать и поддерживать проекты совместно с другими разработчиками компании
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Опыт работы с Flask (FastApi, Django)
- Опыт использования SQLAlchemy
- Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API
- Управление Git репозиториями
- Понимание IP адресации
- Понимание моделей OSI
- Понимание что такое VLAN, подсеть
+100 к резюме
- Опыт работы с Golang
- Опыт тестирования средствами PyTest
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .