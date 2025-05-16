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Backend-разработка

Python-разработчик в команду Автоматизации сетевых сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Автоматизации сетевых сервисов!

Команда автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~5К сетевых устройств, до 260K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~50 выделенных серверов и ~150 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Если вам близки слова: сеть, подсеть, IP адресация, VLAN, то вам точно сюда!

Наш стек технологий

  • Python 3.10+
  • Flask, RestPlus, RestX
  • Python-RQ
  • PostgreSQL, Redis, Kafka, ClickHouse
  • SQLAlchemy
  • K8S, Docker
  • GitLab
  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Писать Python-скрипты и библиотеки для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования
  • Писать Python-сценарии настройки роутеров и коммутаторов
  • Писать Python-методы для сбора метрик и проверки параметров
  • Разрабатывать Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности
  • Собирать приложения в Docker контейнеры
  • Рефакторить свой и чужой код
  • Разрабатывать и поддерживать проекты совместно с другими разработчиками компании
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Опыт работы с Flask (FastApi, Django)
  • Опыт использования SQLAlchemy
  • Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API
  • Управление Git репозиториями
  • Понимание IP адресации
  • Понимание моделей OSI
  • Понимание что такое VLAN, подсеть
+100 к резюме
  • Опыт работы с Golang
  • Опыт тестирования средствами PyTest
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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