Event-менеджер

Маркетинг и PR

Ивент-отдел в поисках коллеги в свою команду!



Мы входим в Департамент маркетинга и занимаемся событийным маркетингом — продвижением продуктов и услуг Selectel через мероприятия. Мы делаем как мероприятия под собственным брендом, так и обеспечиваем участие компании во внешних мероприятиях (конференциях, выставках, митапах и т.д.).