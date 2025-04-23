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Управление продуктами

Менеджер проектов / Pre-sale менеджер

Почему у нас интересно работать? Минимум рутины: новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов в первую очередь апробируются и проверяются у нас. Например, суперкомпьютер. То есть скучно не будет :) Серьезные проекты: например, прямо сейчас у нас в работе проект с одним крупным банком, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями и не только. Возможность развития: продуктов в компании становится все больше, и в какой-то момент существующих продактов становится маловато, и нужно набирать новых - и вы легко сможете стать одним из них:)
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
Твои будущие задачи:

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.

Поконкретнее:
  • Оказывать pre-sale поддержку (консультировать по возможностям продуктов компании, оказывать техническую поддержку сотрудников отдела продаж, участвовать в переговорах с клиентами)
  • Совместно с коллегами из ДРБ выяснять стартовые потребности клиента, выяснять все технические и юридические аспекты.
  • Вести проекты клиентов - создавать план проекта, организовывать все процессы по проекту и быстро адаптировать их при любых изменениях 
  • Общаться и вести совместную работу с коллегами из других департаментов, уметь найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решать трудные задачи с закупкой и поиском оборудования)
  • Решать проблемы клиента с онбордингом, передавать клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам.
  • Помогать коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям
Мы ожидаем
  • 2 года опыта работы на смежных рынках - хостинг, дата-центры, облака - вот это все. Предыдущий опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется.
  • Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем, в чем их преимущество перед продуктами конкурентов.
  • Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами, для некоторых из которых в компании нет полноценного упакованного предложения, и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас, а не конкурентов :)
  • Нужно будет уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно.
  • Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны. Конкретный фреймворк, с помощью которого это будет достигаться (Kanban, PMI или что-то свое)  - не принципиален.
  • Внимание к деталям - поскольку у крупных клиентов достаточно комплексные проекты (например, частное облако на базе OpenStack), то приходится учитывать множество аспектов - от организационных (взаимодействие с коллегами - отделом закупки, отделом сборки серверов, департаментом продаж и т.д.) до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя). 
  • Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык.
  • Многозадачность и тайм-менеджмент -  срок реализации проектов длится 2-3 и более месяцев, и неизбежно в некоторый момент проекты будут накладываться друг на друга, и умение правильно расставлять приоритеты и планировать время очень пригодится.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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