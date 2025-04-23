Менеджер проектов / Pre-sale менеджер

Основные задачи

Твои будущие задачи:

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.

Поконкретнее:

Оказывать pre-sale поддержку (консультировать по возможностям продуктов компании, оказывать техническую поддержку сотрудников отдела продаж, участвовать в переговорах с клиентами)

Совместно с коллегами из ДРБ выяснять стартовые потребности клиента, выяснять все технические и юридические аспекты.

Вести проекты клиентов - создавать план проекта, организовывать все процессы по проекту и быстро адаптировать их при любых изменениях

Общаться и вести совместную работу с коллегами из других департаментов, уметь найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решать трудные задачи с закупкой и поиском оборудования)

Решать проблемы клиента с онбордингом, передавать клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам.

Помогать коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям

Мы ожидаем

2 года опыта работы на смежных рынках - хостинг, дата-центры, облака - вот это все. Предыдущий опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется.

Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем, в чем их преимущество перед продуктами конкурентов.

Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами, для некоторых из которых в компании нет полноценного упакованного предложения, и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас, а не конкурентов :)

Нужно будет уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно.

Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны. Конкретный фреймворк, с помощью которого это будет достигаться (Kanban, PMI или что-то свое) - не принципиален.

Внимание к деталям - поскольку у крупных клиентов достаточно комплексные проекты (например, частное облако на базе OpenStack), то приходится учитывать множество аспектов - от организационных (взаимодействие с коллегами - отделом закупки, отделом сборки серверов, департаментом продаж и т.д.) до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя).

Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык.

Многозадачность и тайм-менеджмент - срок реализации проектов длится 2-3 и более месяцев, и неизбежно в некоторый момент проекты будут накладываться друг на друга, и умение правильно расставлять приоритеты и планировать время очень пригодится.

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса