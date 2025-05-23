Инженеры дата-центра
Системный инженер/младший системный инженер
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Устанавливать и подключать серверное и сетевое оборудование
- Производить монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
- Осуществлять замену неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Мы ожидаем
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимание принципов работы компьютерных сетей Опыт монтажа СКС Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat)
- умение работать с командной строкой
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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