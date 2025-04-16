Специалист по внутренним коммуникациям

HR

Внутренние коммуникации - это про развитие способов коммуникации между сотрудниками, подготовка контента для новостного дайджеста, организация мероприятий для сотрудников в офисе и на внешних площадках, а еще постоянный поиск новых идей и внедрение их в жизнь компании:)