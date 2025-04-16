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HR

Специалист по внутренним коммуникациям

Внутренние коммуникации - это про развитие способов коммуникации между сотрудниками, подготовка контента для новостного дайджеста, организация мероприятий для сотрудников в офисе и на внешних площадках, а еще постоянный поиск новых идей и внедрение их в жизнь компании:)

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развитие каналов внутренних коммуникаций: внутренний портал, мессенджер, оффлайн-носители
  • Подготовка контента для внутренних каналов коммуникаций. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта.
  • Работа с мерчом: от задачи дизайнерам до производства у подрядчика.
  • Поиск зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучение трендов современных IT компаний
  • Организация мероприятий в офисе и на внешних площадках
  • Поддержка сообществ по хобби и спорту. У нас всего много: баскетбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д. И коллегам нужны тренировки, встречи, мерч, турниры
  • Опросы команд и их аналитика
  • Структурирование и актуализация внутренней базы знаний и корпоративной информации
  • Постоянный поиск новых идей, ресерч практик рынка и интеграция новых решений в жизнь компании
Мы ожидаем
  • Опыт работы в направлении коммуникаций в компании от 1000 сотрудников не менее 2-х лет
  • Знание правил орфографии и пунктуации (вы точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет)
  • Умение работать в графических редакторах (Canva, Figma), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне
  • Умение писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию
  • Дружелюбие, проактивность,
  • Умение легко находить общий язык с разными людьми и умение добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
  • Критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить
  • Готовность работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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