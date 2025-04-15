Стажировки и практики
Стажер сетевого департамента
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Работа с сетевым оборудованием и его настройка
- Работа с системами мониторинга
- Выполнение задач по эксплуатации сети под контролем сетевых инженеров
- Участие в регулярных встречах и процессах команды
Мы ожидаем
- Профильное среднее профессиональное образование или обучение на последнем курсе высшего учебного заведения
- Понимание моделей OSI и TCP/IP
- Понимание принципов коммутации и маршрутизации
- Знание назначения и базовых принципов работы сетевых протоколов (arp, dhcp, dns, протоколы маршрутизации)
- Опыт работы с cli сетевого оборудования или его эмуляторами
- Интерес к сетевым технологиям и жедание развиваться в этой сфере
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .