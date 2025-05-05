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Техническая поддержка

Специалист продуктовой поддержки

Мы приглашаем специалиста в команду продуктовой поддержки, где ты сможешь поработать с интересными запросами от клиентов, которые пользуются услугами наших дата-центров и облачной платформой, а также углубиться в изучение новых технологий и постоянно повышать свой технический уровень

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон
  • Взаимодействовать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
  • Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга
Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере не менее 1-го года
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
  • Уверенные знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации
Знание систем/программ
  • Опыт администрирования в ОС Linux/Windows
  • Настройка/дебаг сетевых подключений
  • Уверенная работа через SSH
Будет плюсом
  • Работа с выделенными и облачными серверами как с услугами, также практическое использование их в работе Понимание работы систем виртуализации и оркестрации Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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