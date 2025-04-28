Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса и ТО

Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).

Москва

Фиксированный