Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса и ТО
Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии Участвовать в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ, холодильное оборудование) Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, расключение электропитания серверных стоек Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, SDMO, MTU Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
- Желателен опыт работы с дизель-генераторными установками Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ Знание ПК на уровне уверенного пользователя Аккуратность и внимательность к деталям Способность быстро обучаться
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Мы ожидаем
Знание систем/программ
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .