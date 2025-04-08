Back office

Менеджер по оплате

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора и условий оказания услуг
  • Консультировать клиентов по вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону.
  • Заниматься решением возникающих у клиентов проблем с оплатой услуг, документооборотом, доступами, при необходимости взаимодействуя с платежными системами и операторами ЭДО
  • Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела. Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов.
  • Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов.
  • Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами
Мы ожидаем
  • Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа именно в клиентском сервисе/helpdesk)
  • Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
  • Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем
  • Умение работать с программами: почтовый клиент, календарь, видеоконференции, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия или готовность их изучить в короткие сроки
  • Аналитический склад ума, готовность работы с большими объемами информации
  • Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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