Финансы и юриспруденция

Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

Мы ищем ведущего бухгалтера в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если:

  • Вам интересен бухгалтерский и налоговый учет и все изменения законодательства как новая интересная книга
  • у Вас много идей по повышению качества учета и отчетности и Вы готовы их внедрять
  • Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой
  • Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проведение ежемесячных процедур закрытия месяца. Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
  • Методологическая поддержка коллег по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета
  • Разработка предложений по снижению рисков и контрольных процедур
  • Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
  • Участие в подготовке налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, расчет налога на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога). Подготовка ответов на требования контролирующих органов
  • Участие в подготовке бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений
  • Разработка пользовательских инструкций, регламентов, участие в описании бизнес-процессов
  • Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
  • Участие в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы
  • Подготовка и контроль предоставления статистической отчетности, отчетности в Минцифру
Мы ожидаем
  • Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
  • Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности
  • Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
  • Имеете опыт прохождения налоговых проверок
  • Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
  • Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
  • Имеете опыт прохождения аудиторских проверок
  • Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Знание систем/программ
  • Знание Excel (сводные таблицы, ВПР и пр.) 1С:Бухгалтерия 8.3
      • Будет плюсом
      • Имеете опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
      • Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8.3, в т.ч. знание и понимание регистров программного продукта
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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