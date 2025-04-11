Финансы и юриспруденция
Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности
Мы ищем ведущего бухгалтера в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если:
- Вам интересен бухгалтерский и налоговый учет и все изменения законодательства как новая интересная книга
- у Вас много идей по повышению качества учета и отчетности и Вы готовы их внедрять
- Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой
- Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проведение ежемесячных процедур закрытия месяца. Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
- Методологическая поддержка коллег по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета
- Разработка предложений по снижению рисков и контрольных процедур
- Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
- Участие в подготовке налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, расчет налога на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога). Подготовка ответов на требования контролирующих органов
- Участие в подготовке бухгалтерской отчетности по РСБУ, составление дополнительных расшифровок и пояснений
- Разработка пользовательских инструкций, регламентов, участие в описании бизнес-процессов
- Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
- Участие в проектах по внедрению нововведений / изменений ФСБУ, налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы
- Подготовка и контроль предоставления статистической отчетности, отчетности в Минцифру
Мы ожидаем
- Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
- Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности
- Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
- Имеете опыт прохождения налоговых проверок
- Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
- Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
- Имеете опыт прохождения аудиторских проверок
- Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Знание систем/программ
- Знание Excel (сводные таблицы, ВПР и пр.) 1С:Бухгалтерия 8.3
- Имеете опыт составления и сопровождения технических заданий для оптимизации трудозатрат и повышения контроля качества учета
- Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8.3, в т.ч. знание и понимание регистров программного продукта
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансии
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .