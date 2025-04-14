HR

Сорсер (junior)

Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.

Мы предлагаем:

  • Поддержку ментора, который поможет освоить инструменты и практики сорсинга
  • Четкий трек развития навыков сорсера, от стажера до лидера команды по готовому скиллсету
  • Автоматизация рутинных задач и поддержка инноваций, новых инструментов и подходов
  • Поддержка участия во внутренних и внешних обучениях, конференциях и других мероприятиях
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Поиск и привлечение талантов в разные департаменты компании, используя все доступные каналы и инструменты: от стандартных платформ до специализированных форумов и социальных сетей
  • Тесное взаимодействие с рекрутерами и другими участниками команды для достижения результата - Работа с воронкой и конверсией
  • Участие в аналитике рынка труда: собирать зарплатную аналитику, изучать конкурентов и наполненность рынка
  • Ведение точной и актуальной базы данных кандидатов
  • Участие в других проектах HR-департамента
Мы ожидаем
  • Опыт работы в области сорсинга или рекрутинга
  • Опыт использования Boolean поиска, X-ray поиска и социальных сетей для поиска талантов
  • Умение мыслить нестандартно и находить креативные решения для поиска кандидатов
  • Способность анализировать данные и принимать обоснованные решения
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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