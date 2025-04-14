HR
Сорсер (junior)
Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.
Мы предлагаем:
- Поддержку ментора, который поможет освоить инструменты и практики сорсинга
- Четкий трек развития навыков сорсера, от стажера до лидера команды по готовому скиллсету
- Автоматизация рутинных задач и поддержка инноваций, новых инструментов и подходов
- Поддержка участия во внутренних и внешних обучениях, конференциях и других мероприятиях
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Поиск и привлечение талантов в разные департаменты компании, используя все доступные каналы и инструменты: от стандартных платформ до специализированных форумов и социальных сетей
- Тесное взаимодействие с рекрутерами и другими участниками команды для достижения результата - Работа с воронкой и конверсией
- Участие в аналитике рынка труда: собирать зарплатную аналитику, изучать конкурентов и наполненность рынка
- Ведение точной и актуальной базы данных кандидатов
- Участие в других проектах HR-департамента
Мы ожидаем
- Опыт работы в области сорсинга или рекрутинга
- Опыт использования Boolean поиска, X-ray поиска и социальных сетей для поиска талантов
- Умение мыслить нестандартно и находить креативные решения для поиска кандидатов
- Способность анализировать данные и принимать обоснованные решения
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .