Специалист по закупке электронных компонентов

Основные задачи

Поиск компонентов BoM на открытых рынках

Формирование и оптимизация BoM

Поиск аналогов, новых поставщиков, каналы поставок

Комплектация производства

Анализ остатков

Мы ожидаем

Знание рынка Электронных компонентов

Знание вендоров электронных компонентов

Знание рынка дистрибуторов компонентов

Основные правила (срок поставки, склад, LT, возможные замены, пр)

Опыт как в спотовых, так и в проектных закупках,

Хороший английский (поиск вендоров и дистрибуторов в Азии и переговоры с ними) как письменный, так и устный

Знание основ логистики (инкотермс, авиа, жд, морская доставка и т.д.)

Готовность к командировкам

Знание систем/программ