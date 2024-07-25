Back office

Специалист по закупке электронных компонентов

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Поиск компонентов BoM на открытых рынках
  • Формирование и оптимизация BoM
  • Поиск аналогов, новых поставщиков, каналы поставок
  • Комплектация производства
  • Анализ остатков
Мы ожидаем

Знание рынка Электронных компонентов

Знание вендоров электронных компонентов

Знание рынка дистрибуторов компонентов

Основные правила (срок поставки, склад, LT, возможные замены, пр)

Опыт как в спотовых, так и в проектных закупках,

Хороший английский (поиск вендоров и дистрибуторов в Азии и переговоры с ними) как письменный, так и устный

Знание основ логистики (инкотермс, авиа, жд, морская доставка и т.д.)

Готовность к командировкам

Знание систем/программ
  • Знание систем JIra, conflues, 1C
      • Будет плюсом
      • Опыт работы со вендорами
      • Опты работы с разработчиками серверного оборудования
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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