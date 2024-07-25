Специалист по закупке электронных компонентов
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Поиск компонентов BoM на открытых рынках
- Формирование и оптимизация BoM
- Поиск аналогов, новых поставщиков, каналы поставок
- Комплектация производства
- Анализ остатков
Мы ожидаем
Знание рынка Электронных компонентов
Знание вендоров электронных компонентов
Знание рынка дистрибуторов компонентов
Основные правила (срок поставки, склад, LT, возможные замены, пр)
Опыт как в спотовых, так и в проектных закупках,
Хороший английский (поиск вендоров и дистрибуторов в Азии и переговоры с ними) как письменный, так и устный
Знание основ логистики (инкотермс, авиа, жд, морская доставка и т.д.)
Готовность к командировкам
Знание систем/программ
- Знание систем JIra, conflues, 1C
- Опыт работы со вендорами
- Опты работы с разработчиками серверного оборудования
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .