Стратегия и аналитика

Дата-аналитик

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка аналитических приложений на базе платформы Qlik Sense
  • Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом
  • Проектирование и разработка витрин данных в dbt (сейчас большая часть логики ETL и расчетов метрик у нас заложена на стороне Qlik, мы планируем перенести эту логику на сторону хранилища, для этого разрабатываем витрины в dbt, как источники для приложений Qlik)
  • Организация ETL- процессов, настройка коннекторов в Qlik
  • Реализация бизнес-логики в форме витрин в dbt и визуализаций в Qlik Sense
  • Тестирование, отладка и доработка приложений
  • Ведение документации по источникам и приложениям
  • Участие в автоматизации бизнес-процессов на уровне BI-системы
Мы ожидаем
  • Опыт работы в Qlik Sense
  • Знание архитектуры Qlik Sense и особенностей потребления серверных ресурсов
  • Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных
  • Желателен опыт работы с DWH (Clickhouse, dbt), коннекторами и разными типами данных
  • Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область
  • Эффективную работу в команде
  • Критическое мышление, аккуратность и внимательность к деталям
  • Коммуникабельность, способность ясно доносить свои мысли
  • Самостоятельность, ориентированность на результат
Будет плюсом
  • Навыки работы с Qlik Sense QRS API
  • Знание и опыт работы в Clickhouse, dbt
  • Навыки работы с Python, знание основных библиотек
  • Опыт работы c Jira, Confluence, Git
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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