Стратегия и аналитика
Дата-аналитик
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка аналитических приложений на базе платформы Qlik Sense
- Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом
- Проектирование и разработка витрин данных в dbt (сейчас большая часть логики ETL и расчетов метрик у нас заложена на стороне Qlik, мы планируем перенести эту логику на сторону хранилища, для этого разрабатываем витрины в dbt, как источники для приложений Qlik)
- Организация ETL- процессов, настройка коннекторов в Qlik
- Реализация бизнес-логики в форме витрин в dbt и визуализаций в Qlik Sense
- Тестирование, отладка и доработка приложений
- Ведение документации по источникам и приложениям
- Участие в автоматизации бизнес-процессов на уровне BI-системы
Мы ожидаем
- Опыт работы в Qlik Sense
- Знание архитектуры Qlik Sense и особенностей потребления серверных ресурсов
- Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных
- Желателен опыт работы с DWH (Clickhouse, dbt), коннекторами и разными типами данных
- Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область
- Эффективную работу в команде
- Критическое мышление, аккуратность и внимательность к деталям
- Коммуникабельность, способность ясно доносить свои мысли
- Самостоятельность, ориентированность на результат
Будет плюсом
- Навыки работы с Qlik Sense QRS API
- Знание и опыт работы в Clickhouse, dbt
- Навыки работы с Python, знание основных библиотек
- Опыт работы c Jira, Confluence, Git
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .