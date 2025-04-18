Back office
Специалист по закупкам
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Поиск и организация закупки серверных комплектующих
- Поиск оптимальных цепочек поставок, с целью сокращения логистических затрат
- Взаимодействие с поставщиками, ведение переговоров и заключение договоров
- Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
- Взаимодействие со смежными подразделениями
- Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
- Претензионная работа
- Документооборот с поставщиками
- Работа с розничными сетями( построение стратегии закупок )
Мы ожидаем
- Опыт в закупках серверных комплектующих
- Умение работать со спецификациями серверного оборудования
- Навыки ведения переговоров по заказам, умение договариваться о более выгодных условиях
- Знание 1С, jira, confluence
- Знание английского языка не ниже Pre-Intermediate
- Умение самостоятельно искать информацию в интернете
- Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
- Взаимодействие со смежными подразделениями
- Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
- Претензионная работа
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .