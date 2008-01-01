Менеджер по корпоративным продажам СПб
Отвечать за развитие продаж высокотехнологичных решений и привлечение новых клиентов, организовывать процесс продаж - от проведения встреч до участия в закупочных процедурах)
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Увеличивать долю присутствия компании на рынке, привлекать новых клиентов и расширять существующую базу
- Брать на себя весь процесс организации продаж: проводить встречи и презентации продуктов и услуг, курировать оформление сделок (создание коммерческих предложений, участие в закупочных мероприятиях)
- Принимать участие в маркетинговых мероприятиях, проводить презентации и представлять Selectel на различных ивентах
Мы ожидаем
- Опыт успешных B2B-продаж средним и крупным клиентам
- Отличные навыки презентации и ведения переговоров
- Стремление развиваться в IT, желание погружаться в особенности продаж облачных и инфраструктурных решений
Будет плюсом
Хорошо разбираться в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .