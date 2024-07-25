Менеджер по корпоративным продажам Москва

Основные задачи

Увеличивать долю присутствия компании на рынке, привлекать новых клиентов и расширять существующую базу

Брать на себя весь процесс организации продаж: проводить встречи и презентации продуктов и услуг, курировать оформление сделок (создание коммерческих предложений, участие в закупочных мероприятиях)

Принимать участие в маркетинговых мероприятиях, проводить презентации и представлять Selectel на различных ивентах

Мы ожидаем

Опыт успешных B2B-продаж средним и крупным клиентам

Отличные навыки презентации и ведения переговоров

Стремление развиваться в IT, желание погружаться в особенности продаж облачных и инфраструктурных решений

Будет плюсом

Хорошо разбираться в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса