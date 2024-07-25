Продажи

Менеджер по корпоративным продажам Москва

Отвечать за развитие продаж высокотехнологичных решений и привлечение новых клиентов, организовывать процесс продаж - от проведения встреч до участия в закупочных процедурах)

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Увеличивать долю присутствия компании на рынке, привлекать новых клиентов и расширять существующую базу
  • Брать на себя весь процесс организации продаж: проводить встречи и презентации продуктов и услуг, курировать оформление сделок (создание коммерческих предложений, участие в закупочных мероприятиях)
  • Принимать участие в маркетинговых мероприятиях, проводить презентации и представлять Selectel на различных ивентах
Мы ожидаем
  • Опыт успешных B2B-продаж средним и крупным клиентам
  • Отличные навыки презентации и ведения переговоров
  • Стремление развиваться в IT, желание погружаться в особенности продаж облачных и инфраструктурных решений
Будет плюсом

Хорошо разбираться в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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