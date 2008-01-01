HR

Менеджер направления по развитию бренда работодателя

Развивать и продвигать бренд работодателя Selectel, разрабатывать стратегию развития бренда работодателя, вести соц сети, создавать контент - отвечать за привлекательность и узнаваемость компании Selectel на рынке работодателей

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать и продвигать бренд работодателя Selectel: разработка и реализация стратегии развития бренда работодателя, направленной рост узнаваемости и привлекательности компании, эффективное привлечение и удержание экспертов
  • Вести социальные сети и карьерные площадки: создание контент-плана, текстового, видео и фото контента, продвижение профилей и вакансий, работа с отзывами и обратной связью
  • Создавать контент для продвижения бренда работодателя и проектов Selectel для различных каналов
  • Мониторить ключевые показатели здоровья бренда работодателя и оперативно корректировать действия
  • Обеспечивать участие компании в рейтингах и премиях
  • Разрабатывать и запускать брендиговые рекламные кампаний и специальные проекты для продвижения позиционирования, смыслов и атрибутов бренда работодателя (от идеи до реализации);
  • Организовывать мероприятия под собственным брендом и партнерские интеграции: от митапов до Selectel Day Off
  • Курировать продвижение не-ИТ-подразделений (мероприятия, спикеры, спецпроекты, конференции, премии и тд)
  • Развивать амбассадорскую программу: популяризировать ее среди сотрудников, развивать сообщество, формировать треки развития и поощрения в них
  • Вдохновляться и вдохновлять: искать новые инструменты продвижения бренда, интересные подходы и механики, предлагать идеи и интегрировать их в практику
  • Руководить командой и процессами: роудмепы, отчетность, бюджет, аналитика, взаимодействие со смежными командами, подрядчиками и аутсорсерами
Мы ожидаем
  • Опыт 3-6 лет в профессии
  • Знание, что такое платформа бренда и умение с этим системно работать
  • Уверенные навыки по работе с контентом и аналитикой, а также механизмами продвижения в социальных сетях
  • Знание разных форматов продвижения для роста узнаваемости и привлекательности бренда работодателя для различных аудиторий (бек-офис, ИТ, ИТО, студенты)
  • Понимание тенденции в сфере бренда работодателя
  • Умение работать и в команде, и самостоятельно, управлять подрядчикам
  • Самостоятельность, ответственность, системность, креативность, эмпатичность, ориентированность на результат
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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