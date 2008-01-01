Менеджер направления по развитию бренда работодателя
Развивать и продвигать бренд работодателя Selectel, разрабатывать стратегию развития бренда работодателя, вести соц сети, создавать контент - отвечать за привлекательность и узнаваемость компании Selectel на рынке работодателей
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать и продвигать бренд работодателя Selectel: разработка и реализация стратегии развития бренда работодателя, направленной рост узнаваемости и привлекательности компании, эффективное привлечение и удержание экспертов
- Вести социальные сети и карьерные площадки: создание контент-плана, текстового, видео и фото контента, продвижение профилей и вакансий, работа с отзывами и обратной связью
- Создавать контент для продвижения бренда работодателя и проектов Selectel для различных каналов
- Мониторить ключевые показатели здоровья бренда работодателя и оперативно корректировать действия
- Обеспечивать участие компании в рейтингах и премиях
- Разрабатывать и запускать брендиговые рекламные кампаний и специальные проекты для продвижения позиционирования, смыслов и атрибутов бренда работодателя (от идеи до реализации);
- Организовывать мероприятия под собственным брендом и партнерские интеграции: от митапов до Selectel Day Off
- Курировать продвижение не-ИТ-подразделений (мероприятия, спикеры, спецпроекты, конференции, премии и тд)
- Развивать амбассадорскую программу: популяризировать ее среди сотрудников, развивать сообщество, формировать треки развития и поощрения в них
- Вдохновляться и вдохновлять: искать новые инструменты продвижения бренда, интересные подходы и механики, предлагать идеи и интегрировать их в практику
- Руководить командой и процессами: роудмепы, отчетность, бюджет, аналитика, взаимодействие со смежными командами, подрядчиками и аутсорсерами
Мы ожидаем
- Опыт 3-6 лет в профессии
- Знание, что такое платформа бренда и умение с этим системно работать
- Уверенные навыки по работе с контентом и аналитикой, а также механизмами продвижения в социальных сетях
- Знание разных форматов продвижения для роста узнаваемости и привлекательности бренда работодателя для различных аудиторий (бек-офис, ИТ, ИТО, студенты)
- Понимание тенденции в сфере бренда работодателя
- Умение работать и в команде, и самостоятельно, управлять подрядчикам
- Самостоятельность, ответственность, системность, креативность, эмпатичность, ориентированность на результат
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .