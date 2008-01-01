Менеджер продуктов Data/ML
Мы ищем менеджера продуктов, который возьмет на себя исследование, проработку и выпуск на рынок решений для анализа данных и машинного обучения на инфраструктуре Selectel.
Задачи команды: команда Data/ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в направлениях: ML-платформа (обучение моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, Inference), Платформа обработки и анализа данных
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Исследовать рынок и потребности пользователей
- Генерировать и проверять продуктовые гипотезы
- Подготавливать требования и ставить задачи на разработку, контролировать результат
- Запускать на рынок новые продукты и функциональные возможности продуктов
- Взаимодействовать с кросс-функциональными командами для обеспечения успешного развития продукта (маркетинг, продажи, поддержка)
Мы ожидаем
- Опыт работы менеджером проектов или продакт-менеджером от 2-х лет (желательно в IT)
- Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и т.д.)
- Опыт самостоятельного запуска продуктов или отдельных фичей IT продуктов с нуля
- Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
- Техническая компетентность в предметной области или готовность развиваться в этом направлении
- Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами и т.д.)
- Опыт работы с технологическими партнерами и умение вести переговоры
Будет плюсом
- Понимание, чем идея отличается от гипотезы
- Знание теории ограничения систем или ТРИЗ
- Знание рынка облачных услуг РФ
- Понимание рынка аналитическихи и ML- решений
- Опыт работы с аналитическими задачами / машинным обучением
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде в Петербург
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .