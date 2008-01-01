Менеджер продуктов Data/ML

Управление продуктами

Мы ищем менеджера продуктов, который возьмет на себя исследование, проработку и выпуск на рынок решений для анализа данных и машинного обучения на инфраструктуре Selectel.

Задачи команды: команда Data/ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в направлениях: ML-платформа (обучение моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, Inference), Платформа обработки и анализа данных