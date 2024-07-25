Финансы и юриспруденция
Младший бухгалтер казначейства
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Загрузка и обработка банковских выписок в системе 1С
- Формирование и отправка платежных поручений
- Сверка платежного реестра и последующая выгрузка данных в банк
- Контроль исполнения платежных поручений на всех этапах
- Подготовка необходимого пакета документов для открытия счетов в банках
- Осуществление валютных переводов в различных валютах (EUR, USD, CNY) через разные банковские системы
- Валютный контроль, включая соблюдение сроков предоставления документации в банк
- Разработка технических заданий для автоматизации операций
Мы ожидаем
- Высшее профессиональное образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика)
- Знание бухгалтерского и налогового учета, основ казначейских операций
- Опыт работы с платежными системами банков и Клиент-Банк.
- Опыт ведения расчетов в различных валютах (RUB, USD, EUR, CNY и др.)
- Знание принципов валютного контроля и сроков подачи документов в банк
- Понимание процессов сверки платежей и работы с банковскими выписками
- Внимательность к деталям и высокая ответственность
- Аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .