Финансы и юриспруденция

Младший бухгалтер казначейства

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Загрузка и обработка банковских выписок в системе 1С
  • Формирование и отправка платежных поручений
  • Сверка платежного реестра и последующая выгрузка данных в банк
  • Контроль исполнения платежных поручений на всех этапах
  • Подготовка необходимого пакета документов для открытия счетов в банках
  • Осуществление валютных переводов в различных валютах (EUR, USD, CNY) через разные банковские системы
  • Валютный контроль, включая соблюдение сроков предоставления документации в банк
  • Разработка технических заданий для автоматизации операций
Мы ожидаем
  • Высшее профессиональное образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика)
  • Знание бухгалтерского и налогового учета, основ казначейских операций
  • Опыт работы с платежными системами банков и Клиент-Банк.
  • Опыт ведения расчетов в различных валютах (RUB, USD, EUR, CNY и др.)
  • Знание принципов валютного контроля и сроков подачи документов в банк
  • Понимание процессов сверки платежей и работы с банковскими выписками
  • Внимательность к деталям и высокая ответственность
  • Аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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