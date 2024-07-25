Маркетинг и PR

Координатор в проектный офис (отдела маркетинга)

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Помогать сотрудникам департамента Маркетинга в вопросах документооборота и административных процессах
  • Взаимодействовать с подрядчиками и сотрудникам
  • Документооборот: ведение отчетности, согласование договоров, контроль оплаты счетов и предоставление необходимых документов
  • Решать административные вопросы, связанные с работой маркетинга
  • Работать с договорами: составление, согласование, подписание, отправка
  • Заниматься организацией расходования маркетингового бюджета: заявки на оплаты счетов, закрывающие документы
  • Помогать в реализации проектов маркетинга
Мы ожидаем
  • Опыт работы с документами: договоры, счета, проектная документация
  • Знание основных принципов маркетинга и рекламы
  • Базовые навыки проектного менеджмента
  • Хорошие коммуникативные навыки: предстоит много общаться с людьми
  • Опыт работы с первичными бухгалтерскими документами, навыки работы в системе ЭДО
  • Умение эффективно управлять временем, многозадачность и внимательность к деталям
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), гибридный формат работы
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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