Маркетинг и PR
Координатор в проектный офис (отдела маркетинга)
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Помогать сотрудникам департамента Маркетинга в вопросах документооборота и административных процессах
- Взаимодействовать с подрядчиками и сотрудникам
- Документооборот: ведение отчетности, согласование договоров, контроль оплаты счетов и предоставление необходимых документов
- Решать административные вопросы, связанные с работой маркетинга
- Работать с договорами: составление, согласование, подписание, отправка
- Заниматься организацией расходования маркетингового бюджета: заявки на оплаты счетов, закрывающие документы
- Помогать в реализации проектов маркетинга
Мы ожидаем
- Опыт работы с документами: договоры, счета, проектная документация
- Знание основных принципов маркетинга и рекламы
- Базовые навыки проектного менеджмента
- Хорошие коммуникативные навыки: предстоит много общаться с людьми
- Опыт работы с первичными бухгалтерскими документами, навыки работы в системе ЭДО
- Умение эффективно управлять временем, многозадачность и внимательность к деталям
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), гибридный формат работы
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .