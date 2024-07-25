Продажи
Менеджер по работе с сервисными партнерами
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Формирование и проактивное развитие партнерской сети, активный поиск и привлечение новых партнеров
- Разработка и реализация стратегий по развитию партнерских отношений
- Организация и проведение обучающих мероприятий для партнеров компании по продуктам и услугам компании
- Мотивация партнеров, разработка и внедрение программ стимулирования
- Совместное формирование финансовых планов и стратегий для достижения взаимных целей
- Ведение документооборота. Подготовка, согласование и заключение договоров с партнерами
- Ведение учета и анализ эффективности партнерских отношений
- Оценка эффективности партнерских программ и предложение мер по их улучшению и оптимизации
- Обеспечение постоянной поддержки партнеров, оперативное решение возникающих вопросов и консультирование партнеров по продуктам и услугам компании
Мы ожидаем
- Опыт работы в партнёрских продажах проектных решений для компаний корпоративного сегмента
- Опыт успешного управления партнерскими отношениями и достижения целевых показателей
- Понимание бизнеса IT в России и за рубежом, включая знание ключевых игроков рынка и тенденций развития отрасли
- Навыки ведения переговоров и заключения партнерских соглашений
- Готовность к постоянному развитию и изучению новых технологий и продуктов
- Высокий уровень самоорганизации и умение работать в условиях многозадачности
- Инициативный подход к решению задач
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .