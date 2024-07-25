Продажи

Менеджер по работе с сервисными партнерами

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Формирование и проактивное развитие партнерской сети, активный поиск и привлечение новых партнеров
  • Разработка и реализация стратегий по развитию партнерских отношений
  • Организация и проведение обучающих мероприятий для партнеров компании по продуктам и услугам компании
  • Мотивация партнеров, разработка и внедрение программ стимулирования
  • Совместное формирование финансовых планов и стратегий для достижения взаимных целей
  • Ведение документооборота. Подготовка, согласование и заключение договоров с партнерами
  • Ведение учета и анализ эффективности партнерских отношений
  • Оценка эффективности партнерских программ и предложение мер по их улучшению и оптимизации
  • Обеспечение постоянной поддержки партнеров, оперативное решение возникающих вопросов и консультирование партнеров по продуктам и услугам компании
Мы ожидаем
  • Опыт работы в партнёрских продажах проектных решений для компаний корпоративного сегмента
  • Опыт успешного управления партнерскими отношениями и достижения целевых показателей
  • Понимание бизнеса IT в России и за рубежом, включая знание ключевых игроков рынка и тенденций развития отрасли
  • Навыки ведения переговоров и заключения партнерских соглашений
  • Готовность к постоянному развитию и изучению новых технологий и продуктов
  • Высокий уровень самоорганизации и умение работать в условиях многозадачности
  • Инициативный подход к решению задач
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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