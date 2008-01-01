Стратегия и аналитика

Системный аналитик

Отдел проектирования аналитических решений, совместно с командой BI-разработки, занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense.

Мы оказываем нашим коллегам помощь в формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и обучением работе с готовыми приложениями, создаем обучающие материалы. А также с удовольствием занимаемся любой ad-hoc аналитикой.

Мы помогаем коллегам из самых разных подразделений компании и сейчас находимся в поиске сотрудника, который будет заниматься направлением продуктовой аналитики.

Скучать точно не придется, благодаря разнообразию задач:

  • Мы используем разнообразный актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их
  • У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками и продуктами
  • Все члены команды вдохновлены своим делом, в команде развита культура обмена знаниями
  • Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в установленные сроки, и ценим это умение в наших кандидатах
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Регулярная коммуникация с командами, которые занимаются поддержкой и развитием клиентского сервиса
  • Планирование и приоритезация задач по своему направлению
  • Формулирование ТЗ с заказчиками, помощь в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
  • Формирование методологий расчета метрик, контроль за консистентностью данных
  • Макетирование интерфейсов для разработки BI-приложений в Qlik Sense
  • Сопровождение процесса разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестирование результатов работы на каждом этапе
  • Самостоятельное проведение ad-hoc исследований
  • Презентация инструментов и результатов исследований заказчикам
  • Ведение документации: описание метрик, дашбордов
  • Популяризация аналитики в компании, обучение коллег, проведение мастер-классов
Мы ожидаем
  • Опыт участия в процессах разработки аналитических инструментов в любой должности (аналитик, BI-разработчик, поддержка готовых инструментов)
  • Опыт написания скриптов на SQL (PostgreSQL, ClickHouse)
  • Готовность разобраться в новых и незнакомых областях: от процессов оплат до работы разных линий поддержки клиентов
  • Опыт самостоятельного проведения ad-hoc исследований, составления аналитических записок и презентации результатов
  • Навыки эффективного управления временем в условиях многозадачности (как правило, у нас несколько проектов в работе на разной стадии + поддержка)
  • Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект. Вы "дисплей" аналитического департамента и должны быть user-friendly :)
  • Готовность много общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждении разработки внутренних систем для клиентов с командами сборки серверов)
  • Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Будет плюсом
  • Знание базовой статистики
  • Опыт работы в области клиентского сервиса
  • Опыт построения отчетности
  • Умение проведения системного анализа новых источников и составления документации
  • Проактивный подход к предложению заказчикам новых решений
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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