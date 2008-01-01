Эксплуатация дата-центра

Главный энергетик ЦОД Юрловский

Мы, команда Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание и эксплуатацию инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 30 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (1000+ сотрудников. Разработчиков, инженеров и IT-специалистов). Вам предстоит эксплуатация новейшего дата-центра уровня TierIV c самым современным оборудованием, высоким уровнем резервирования и автоматизации всех систем. Мониторингом и диспетчеризацией всех метрик и параметров работы каждой единицы оборудования и инженерной системы.
  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Эксплуатация и обслуживание электроустановки центра обработки данных. СН (10кВ) НН (0,4кВ)
  • Обеспечение бесперебойного электроснабжения технологического оборудования дата-центра
  • Участие в учете и планировании поставок электроэнергии, формирование отчетов, технико-экономический анализ потребления ээ, контроль уровня PUE ( Power Utilization Efficiency )
  • Разработка годовых планов (графики, бюджеты) сервисного технического обслуживания (СТО), всех видов технического обслуживания (ТО), ремонтов (текущих и капитальных), формирование закупка запасных материалов (ЗИП)
  • Организация работ по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем комплекса Организация обучения технического персонала по электробезопасности
  • Составление ТУ, ТЗ и работа с технической документацией электроустановки
  • Ведение оперативных переключений электроустановок на уровнях среднего и низкого напряжения. СН (10кВ), НН (0,4кВ)
  • Подготовка договоров на проведение ТО, ремонтов, приобретение и закупку запасных частей и материалов для бесперебойного функционирования
  • Проведение, организация инструктажей, командированного персонала и сотрудников организации
  • Контроль соблюдения норм ОТ/ПБ/ЭБ во вверенных технических помещениях
  • Участие в ПНР и приемке новых инженерных систем и электроустановок
  • Анализ показатели работы энергохозяйства предотвращение, расследование и устранение аварии и их причин
  • Управление командой, взаимодействие со смежными отделами и подрядчиками
Мы ожидаем
  • Наличие 5 группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Опыт работы на позиции Главного энергетика от 4лет
  • Опыт работы в дата-центре
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, LS, Cummins, SDMO, MTU, Mitsubishi, Tica
  • Опыт организации и проведения квалифицированных электромонтажных работ
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторными батареями (АКБ), дизель генераторными установками ДГУ/ДЭС
Знание систем/программ
  • MS Office и другое офисное ПО
  • AutoCAD или аналоги
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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