Эксплуатация дата-центра
Главный энергетик ЦОД Юрловский
Мы, команда Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание и эксплуатацию инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 30 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (1000+ сотрудников. Разработчиков, инженеров и IT-специалистов). Вам предстоит эксплуатация новейшего дата-центра уровня TierIV c самым современным оборудованием, высоким уровнем резервирования и автоматизации всех систем. Мониторингом и диспетчеризацией всех метрик и параметров работы каждой единицы оборудования и инженерной системы.
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Эксплуатация и обслуживание электроустановки центра обработки данных. СН (10кВ) НН (0,4кВ)
- Обеспечение бесперебойного электроснабжения технологического оборудования дата-центра
- Участие в учете и планировании поставок электроэнергии, формирование отчетов, технико-экономический анализ потребления ээ, контроль уровня PUE ( Power Utilization Efficiency )
- Разработка годовых планов (графики, бюджеты) сервисного технического обслуживания (СТО), всех видов технического обслуживания (ТО), ремонтов (текущих и капитальных), формирование закупка запасных материалов (ЗИП)
- Организация работ по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем комплекса Организация обучения технического персонала по электробезопасности
- Составление ТУ, ТЗ и работа с технической документацией электроустановки
- Ведение оперативных переключений электроустановок на уровнях среднего и низкого напряжения. СН (10кВ), НН (0,4кВ)
- Подготовка договоров на проведение ТО, ремонтов, приобретение и закупку запасных частей и материалов для бесперебойного функционирования
- Проведение, организация инструктажей, командированного персонала и сотрудников организации
- Контроль соблюдения норм ОТ/ПБ/ЭБ во вверенных технических помещениях
- Участие в ПНР и приемке новых инженерных систем и электроустановок
- Анализ показатели работы энергохозяйства предотвращение, расследование и устранение аварии и их причин
- Управление командой, взаимодействие со смежными отделами и подрядчиками
Мы ожидаем
- Наличие 5 группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Опыт работы на позиции Главного энергетика от 4лет
- Опыт работы в дата-центре
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, LS, Cummins, SDMO, MTU, Mitsubishi, Tica
- Опыт организации и проведения квалифицированных электромонтажных работ
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторными батареями (АКБ), дизель генераторными установками ДГУ/ДЭС
Знание систем/программ
- MS Office и другое офисное ПО
- AutoCAD или аналоги
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .