Эксплуатация дата-центра

Главный энергетик ЦОД Юрловский

Мы, команда Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание и эксплуатацию инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 30 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (1000+ сотрудников. Разработчиков, инженеров и IT-специалистов). Вам предстоит эксплуатация новейшего дата-центра уровня TierIV c самым современным оборудованием, высоким уровнем резервирования и автоматизации всех систем. Мониторингом и диспетчеризацией всех метрик и параметров работы каждой единицы оборудования и инженерной системы.

Москва

Фиксированный