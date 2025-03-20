Back office

Специалист по гарантийным вопросам и документообороту

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Принимать и обрабатывать гарантийные заявки.
  • Вести полный цикл от неработающего устройства, до замены на новое/возмещения средств/проведение ремонта
  • Проактивно взаимодействовать со структурными подразделениями, для получения/предоставления необходимой информации на всех этапах цикла
  • Взаимодействовать с контрагентами.
  • Отлаживать маршруты, выстраивать оптимизацию процессов.
  • Заключать договора с сервисными центрами, оформлять документы, работать в Jira
  • Вести учет заявок для сбора статистических данных
  • Обработка инвойсов и закрывающих документов
Мы ожидаем
  • Опыт работы с клиентами, или в качестве гарантийного специалиста
  • Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
  • Внимательность, самостоятельность и коммуникабельность
  • Хорошо развитые soft skills и желание помогать коллегам в решении задач
  • Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и приоритизировать их
Знание систем/программ
  • Опыт работы с Jira и Confluence 1с
Будет плюсом
  • Владение английским языком (B1 и выше)
  • Опыт работы в клиентском сервисе/helpdesk)
  • Опыт работы с Jira и Confluence
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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