Back office
Специалист по гарантийным вопросам и документообороту
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Принимать и обрабатывать гарантийные заявки.
- Вести полный цикл от неработающего устройства, до замены на новое/возмещения средств/проведение ремонта
- Проактивно взаимодействовать со структурными подразделениями, для получения/предоставления необходимой информации на всех этапах цикла
- Взаимодействовать с контрагентами.
- Отлаживать маршруты, выстраивать оптимизацию процессов.
- Заключать договора с сервисными центрами, оформлять документы, работать в Jira
- Вести учет заявок для сбора статистических данных
- Обработка инвойсов и закрывающих документов
Мы ожидаем
- Опыт работы с клиентами, или в качестве гарантийного специалиста
- Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
- Внимательность, самостоятельность и коммуникабельность
- Хорошо развитые soft skills и желание помогать коллегам в решении задач
- Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и приоритизировать их
Знание систем/программ
- Опыт работы с Jira и Confluence 1с
Будет плюсом
- Владение английским языком (B1 и выше)
- Опыт работы в клиентском сервисе/helpdesk)
- Опыт работы с Jira и Confluence
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .