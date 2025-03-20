Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер систем ОВиК

Официальная зарплата - ДМС - Посещение семинаров, обучающих курсов повышении квалификации - Нестандартные задачи - Эксплуатация нового, современного оборудования - Возможность принимать участие в создании новых Дата-центров - Оснащение инструментально-технической поддержкой - Молодой коллектив
  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • -Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, систем кондиционирования офисов и технических помещений) -Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой -Замена вентиляторов, компрессоров, насосов -Чистка теплообменного оборудования -Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка -Замена радиаторов отопления, опрессовка. -Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (установка датчиков t/h, расширительных баков, запорной арматуры, замена вентиляторов, электродвигателей)
      • Мы ожидаем
      • -Среднее специальное или высшее техническое образование (знание принципиальной схемы холодильных машин, основы термодинамики, гидродинамики) -Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения) -Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics, Danfoss, Weintek. -Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок -Умение пользоваться технической документацией -Умение пользоваться специальным инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, цифровой манометрический коллектор, анемометр, станция регенерации фреона)
          • Знание систем/программ
          • Microsoft Office, AutoCAD, MCXShape, MCXDesign, 1tool, pCO Manager, ZWorkbench, Bitzer Best software, EasyBuilder Pro, EasyAccess.
              • Будет плюсом
              • -Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования -Готовность к осуществлению аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ -Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации -Знание систем промышленной автоматики -Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха -Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию -Навыки обновления ПО на контроллерах Carel, Danfoss, Beckhoff, Siemens, ПУ Weintek.
                  • Про здоровье и спорт
                  • Ежемесячная надбавка за некурение
                  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
                  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
                  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
                  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
                  • Офисный душ*
                  Про досуг
                  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
                  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
                  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
                  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
                  Про развитие
                  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
                  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
                  • Внутренняя база знаний и курсов
                  • Рекомендации по обучению и развитию
                  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
                  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

                  *пока что только для питерского офиса

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