Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер систем ОВиК
Официальная зарплата - ДМС - Посещение семинаров, обучающих курсов повышении квалификации - Нестандартные задачи - Эксплуатация нового, современного оборудования - Возможность принимать участие в создании новых Дата-центров - Оснащение инструментально-технической поддержкой - Молодой коллектив
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- -Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, систем кондиционирования офисов и технических помещений) -Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой -Замена вентиляторов, компрессоров, насосов -Чистка теплообменного оборудования -Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка -Замена радиаторов отопления, опрессовка. -Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (установка датчиков t/h, расширительных баков, запорной арматуры, замена вентиляторов, электродвигателей)
- -Среднее специальное или высшее техническое образование (знание принципиальной схемы холодильных машин, основы термодинамики, гидродинамики) -Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения) -Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics, Danfoss, Weintek. -Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок -Умение пользоваться технической документацией -Умение пользоваться специальным инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, цифровой манометрический коллектор, анемометр, станция регенерации фреона)
- Microsoft Office, AutoCAD, MCXShape, MCXDesign, 1tool, pCO Manager, ZWorkbench, Bitzer Best software, EasyBuilder Pro, EasyAccess.
- -Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования -Готовность к осуществлению аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ -Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации -Знание систем промышленной автоматики -Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха -Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию -Навыки обновления ПО на контроллерах Carel, Danfoss, Beckhoff, Siemens, ПУ Weintek.
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Мы ожидаем
Знание систем/программ
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .