Техническая поддержка
Ведущий специалист отдела технической поддержки
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Основная обязанность работа с клиентскими запросами, которые поступают через тикет систему
- Накопление и документирование знаний: работа с документацией по продуктам линейки PaaS и предоставление технической экспертизы внутри отдела технической поддержки
- Работа на границе между ДКС и разработкой:
контроль за постановкой и исполнением задач на третью линию (соблюдение сроков, запрос апдейтов при их отсутствии, параллельное общение с клиентами), а также валидация и предоставление ответов клиента компании после получения инфы/помощи от команды разработки.
- Работа с Feedback'aми. Обработка клиентских запросов на изменение функционала, будь то доработка старого или добавление нового: от уточнение мотивации клиента (зачем фича, что хочет решить, почему сейчас не может) и передача структурированной инфы менеджеру продукта согласно внутренним процессам компании
- Ведение статистики по продуктовой линейке: работа с тикетами и задачами
Мы ожидаем
- Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
- Опыт работы с системами виртуализации/оркестрации (OpenStack) через графическую оболочку: создание окружения для воспроизведения ошибок, дебаг ошибок инфраструктуры на всех этапах работы виртуальной машины.
- Работа с продуктами линейки PaaS: базовое понимание работы k8s и работа с кластерами баз данных на уровне инфраструктуры.
- Сети: знаешь различия коммутатора и маршрутизатора, умеешь читать настройки сетевых интерфейcов в разных ОС, а также сможешь настроить сеть с кастомными правилами маршрутизации
Знание систем/программ
- Знание OpenStack, k8s и сетей (на уровне специалиста поддержки)
Будет плюсом
- Опыт работы с S3
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .