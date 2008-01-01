Техническая поддержка

Ведущий специалист отдела технической поддержки

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Основная обязанность работа с клиентскими запросами, которые поступают через тикет систему
  • Накопление и документирование знаний: работа с документацией по продуктам линейки PaaS и предоставление технической экспертизы внутри отдела технической поддержки
  • Работа на границе между ДКС и разработкой:
    контроль за постановкой и исполнением задач на третью линию (соблюдение сроков, запрос апдейтов при их отсутствии, параллельное общение с клиентами), а также валидация и предоставление ответов клиента компании после получения инфы/помощи от команды разработки.
  • Работа с Feedback'aми. Обработка клиентских запросов на изменение функционала, будь то доработка старого или добавление нового: от уточнение мотивации клиента (зачем фича, что хочет решить, почему сейчас не может) и передача структурированной инфы менеджеру продукта согласно внутренним процессам компании
  • Ведение статистики по продуктовой линейке: работа с тикетами и задачами
Мы ожидаем
  • Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет
  • Опыт работы с системами виртуализации/оркестрации (OpenStack) через графическую оболочку: создание окружения для воспроизведения ошибок, дебаг ошибок инфраструктуры на всех этапах работы виртуальной машины.
  • Работа с продуктами линейки PaaS: базовое понимание работы k8s и работа с кластерами баз данных на уровне инфраструктуры.
  • Сети: знаешь различия коммутатора и маршрутизатора, умеешь читать настройки сетевых интерфейcов в разных ОС, а также сможешь настроить сеть с кастомными правилами маршрутизации
Знание систем/программ
  • Знание OpenStack, k8s и сетей (на уровне специалиста поддержки)
Будет плюсом
  • Опыт работы с S3
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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