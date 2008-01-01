Системный аналитик (DCIM)
Присоединяясь к нашей команде ты получишь крутой и дружный коллектив, где можно очень быстро прокачать свои скиллы.
На проектах микросервисная и отказоустойчивая инфраструктура, свои девопсы и тестирование, есть документация.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Анализировать бизнес-процессов компании, разрабатывать и реализовывать решения по автоматизации процессов
- Общаться с пользователями сервисов отдела, собирать требования для нововведений, подготавливать пользовательские сценарии, оформлять user stories, готовить решения и перевод бизнес требований на технический язык
- Поддерживать и актуализировать документацию отдела. Писать клиентские и технические инструкции
- Заниматься постановкой задач на разработку и внедрять решения для разработчиков отдела. Детализировать и декомпозировать задачи
- Проектировать архитектуры API сервисов отдела и документировать API
- Поддерживать существующие интеграции DCIM с внутренними информационными системами компании
- Общаться и консультировать стейкхолдеров систем DCIM во внутренних каналах, обрабатывать обратную связь
- Тесно работать с разработчиками и системными администраторами, обсуждать варианты реализации
- Отслеживать и решать проблемы с приложениями отдела
- Проводить демонстрацию новых фич для наших заказчиков
- Предоставлять рекомендации по улучшению автоматизированных процессов
- Курировать ряд проектов внутри отдела
- Проводить исследования и опросы
Мы ожидаем
- У тебя есть опыт работы на схожей позиции (системный или бизнес аналитик) от трех лет
- Понимаешь основы архитектуры информационных систем и интеграцию систем между собой
- Знаешь жизненный цикл разработки ПО
- Имеешь опыт анализа данных, проектирования информационных систем и построения моделей
- У тебя есть навыки аналитического мышления и решения проблем, ты внимателен к деталям
- Был опыт работы в JIRA/Confluence
- Умеешь работать сразу с несколькими проектами и переключаться между ними
- Есть опыт сбора функциональных/нефункциональных и бизнес требований от заказчика и структуризации полученной информации
- Обладаешь навыками проведения совещаний и брейнштормов, фасилитации встреч, а также умеешь моделировать данные и процессы
- Понимаешь бизнес-процессы, умеешь работать в команде
Знание систем/программ
- JIRA
- Confluence
- Miro
- Any UML Editor
- API Documentation Resources
Будет плюсом
- Навыки проведения интервью и опросов
- Опыт тестирования ПО
- Понимание стека TCP/IP
- Знание CI/CD
- Опыт разработки различных информационных систем учета и визуализации данных или автоматизации процессо
- Опыт сбора и оформления требований или разработки для таких систем как CRM, BMS, DCIM, MMS и т.д
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .