Системный аналитик (DCIM)

Стратегия и аналитика

Присоединяясь к нашей команде ты получишь крутой и дружный коллектив, где можно очень быстро прокачать свои скиллы.

На проектах микросервисная и отказоустойчивая инфраструктура, свои девопсы и тестирование, есть документация.