Стратегия и аналитика

Системный аналитик (DCIM)

Присоединяясь к нашей команде ты получишь крутой и дружный коллектив, где можно очень быстро прокачать свои скиллы.
На проектах микросервисная и отказоустойчивая инфраструктура, свои девопсы и тестирование, есть документация.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Анализировать бизнес-процессов компании, разрабатывать и реализовывать решения по автоматизации процессов
  • Общаться с пользователями сервисов отдела, собирать требования для нововведений, подготавливать пользовательские сценарии, оформлять user stories, готовить решения и перевод бизнес требований на технический язык
  • Поддерживать и актуализировать документацию отдела. Писать клиентские и технические инструкции
  • Заниматься постановкой задач на разработку и внедрять решения для разработчиков отдела. Детализировать и декомпозировать задачи
  • Проектировать архитектуры API сервисов отдела и документировать API
  • Поддерживать существующие интеграции DCIM с внутренними информационными системами компании
  • Общаться и консультировать стейкхолдеров систем DCIM во внутренних каналах, обрабатывать обратную связь
  • Тесно работать с разработчиками и системными администраторами, обсуждать варианты реализации
  • Отслеживать и решать проблемы с приложениями отдела
  • Проводить демонстрацию новых фич для наших заказчиков
  • Предоставлять рекомендации по улучшению автоматизированных процессов
  • Курировать ряд проектов внутри отдела
  • Проводить исследования и опросы
Мы ожидаем
  • У тебя есть опыт работы на схожей позиции (системный или бизнес аналитик) от трех лет
  • Понимаешь основы архитектуры информационных систем и интеграцию систем между собой
  • Знаешь жизненный цикл разработки ПО
  • Имеешь опыт анализа данных, проектирования информационных систем и построения моделей
  • У тебя есть навыки аналитического мышления и решения проблем, ты внимателен к деталям
  • Был опыт работы в JIRA/Confluence
  • Умеешь работать сразу с несколькими проектами и переключаться между ними
  • Есть опыт сбора функциональных/нефункциональных и бизнес требований от заказчика и структуризации полученной информации
  • Обладаешь навыками проведения совещаний и брейнштормов, фасилитации встреч, а также умеешь моделировать данные и процессы
  • Понимаешь бизнес-процессы, умеешь работать в команде
Знание систем/программ
  • JIRA
  • Confluence
  • Miro
  • Any UML Editor
  • API Documentation Resources
Будет плюсом
  • Навыки проведения интервью и опросов
  • Опыт тестирования ПО
  • Понимание стека TCP/IP
  • Знание CI/CD
  • Опыт разработки различных информационных систем учета и визуализации данных или автоматизации процессо
  • Опыт сбора и оформления требований или разработки для таких систем как CRM, BMS, DCIM, MMS и т.д
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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