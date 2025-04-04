Frontend-разработка

Frontend Developer в команду Cloud Common

Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.

Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Cloud Common - это кросс-функциональная команда, которая занимается не только общими решениями для продуктовых команд, но также общими продуктами, такими как общая функциональность управление квотами, система метрик и логирования для наших клиентов.

Мы ищем Фронтенд разработчика для совместной разработки новых фич в нашу сплоченную команду Cloud Common.

Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Реализовывать новую функциональность команды Cloud Common, проектировать архитектуру будущих решений
  • Развивать и поддерживать панель управления облака Selectel
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов команды Cloud Common, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
  • Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, техническое ревью макетов, подготавливаемых UX-проектировщиком, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
  • Писать unit и функциональные тесты для нового кода, помогать тестировщикам в автоматизации тестирования существующих решений
  • Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
  • Управлять скоупом техдолга и багов на своей платформе
Мы ожидаем
  • Опыт работы на позиции FE-разработчика не менее 3 лет
  • Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Опыт разработки на Angular 10 и выше
  • Опыт работы со стейт-менеджерами: NgRx, NGXS, Elf, Akita.
  • Чёткое понимание устройства современных архитектур веб приложений и принципов работы их отдельных составляющих
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
  • Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
  • Опыт мониторинга frontend-приложений и организации работы с ошибками (sentry и т.д.)
  • Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
  • Опыт работы с Git, Jira/Confluence
Будет плюсом
  • Опыт создания собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
  • Опыт работы в технических продуктах
  • Опыт оптимизации производительности на FE
  • Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts) и CI/CD
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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