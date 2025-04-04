Frontend Developer в команду Cloud Common
Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.
Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Cloud Common - это кросс-функциональная команда, которая занимается не только общими решениями для продуктовых команд, но также общими продуктами, такими как общая функциональность управление квотами, система метрик и логирования для наших клиентов.
Мы ищем Фронтенд разработчика для совместной разработки новых фич в нашу сплоченную команду Cloud Common.
Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Реализовывать новую функциональность команды Cloud Common, проектировать архитектуру будущих решений
- Развивать и поддерживать панель управления облака Selectel
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов команды Cloud Common, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
- Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, техническое ревью макетов, подготавливаемых UX-проектировщиком, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Писать unit и функциональные тесты для нового кода, помогать тестировщикам в автоматизации тестирования существующих решений
- Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
- Управлять скоупом техдолга и багов на своей платформе
Мы ожидаем
- Опыт работы на позиции FE-разработчика не менее 3 лет
- Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Опыт разработки на Angular 10 и выше
- Опыт работы со стейт-менеджерами: NgRx, NGXS, Elf, Akita.
- Чёткое понимание устройства современных архитектур веб приложений и принципов работы их отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Опыт мониторинга frontend-приложений и организации работы с ошибками (sentry и т.д.)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Опыт работы с Git, Jira/Confluence
Будет плюсом
- Опыт создания собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт работы в технических продуктах
- Опыт оптимизации производительности на FE
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts) и CI/CD
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .