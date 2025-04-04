Frontend Developer в команду Cloud Common

Frontend-разработка

Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями.



Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.



Команда Cloud Common - это кросс-функциональная команда, которая занимается не только общими решениями для продуктовых команд, но также общими продуктами, такими как общая функциональность управление квотами, система метрик и логирования для наших клиентов.

Мы ищем Фронтенд разработчика для совместной разработки новых фич в нашу сплоченную команду Cloud Common.



Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.