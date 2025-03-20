Cтарший системный администратор

Системное администрирование

Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой "железной" инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel.

А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel.

Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.