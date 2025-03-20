Системное администрирование

Cтарший системный администратор

Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой "железной" инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel.

А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel.

Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Исследование новых возможностей инфраструктуры
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью - деплой новых серверов
Мы ожидаем
  • Отличное понимание работы Linux систем (от запуска до дебага)
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (от драйверов/прошивок до распределения памяти или ядер)
  • Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible) - читаешь и можешь разобраться в чужом коде
  • Полноценный опыт CI/CD
  • Знание основ работы Openstack, систем виртуализации
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, dns, dhcp, vlan/vxlan - эти набор букв не пугают и есть чёткое понимание работы протоколов)
  • Опыт работы с диагностическими утилитами (умеешь диагностировать проблемы на сети или с процессором/памятью)
Будет плюсом
  • Желание разобраться в деталях работы железной инфраструктуры
  • Опыт написания скриптов на Python/Go/С++
  • Опыт создания дашбордов в Grafana и манифестов Terraform
  • Опыт анализа метрик из Prometheus, Victoriametrics - чтение и понимание логов в Graylog, ELK
  • Очень круто если ты: пишешь модули в Puppet, умеешь работать с redis, а также понимаешь как работает memcached
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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