Backend-разработка

Senior Golang-инженер в команду Разработки внешних сетевых сервисов

Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участвовать в проектировании и реализации сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel
  • Разрабатывать сервисы продуктов команды с учетом микросервисного подхода
  • Активно взаимодействовать с другими кроссфункциональными командами разработки и принимать участие в интеграции сервисов команды
  • Поддерживать техническую документацию
  • Активно участвовать в процессах менторства и онбординга
  • Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки с применением языка программирования Golang
  • Отличное понимание и использование принципов многопоточного и конкурентного программирования на Golang
  • Знания и опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
  • Навыки написания тестов в стеке Golang (от unit до функциональных)
  • Знания основ алгоритмов и структур данных
  • Навыки работы с системами контейнерезации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
  • Понимание принципов и навыки работы с сценариями сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
  • Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
  • Знания принципов работы REST/gRPC API
  • Опыт работы с хранилищами данных: postgres, redis, clickhouse, timescaledb и тп
Будет плюсом
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, ansible
  • Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)
  • Опыт участия в open source проектах
  • Отличное понимание сетевых технологий, протоколов передачи данных, DNS
  • Опыт участия в профессиональных сообществах и конференциях
  • Опыт использования других языков программирования: python, c++ и др, а также четкое понимание отличий паттернов разработки на Golang
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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