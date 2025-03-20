Senior Golang-инженер в команду Разработки внешних сетевых сервисов
Команда внешних сетевых сервисов занимается разработкой нескольких продуктов таких как: DNS-хостинг, Content Delivery Network (CDN), Global Load Balancer (GLB), автоматизированный сервис выпуска сертификатов Let's Encrypt. Также мы сейчас запускаем новый интересный проект связанный с автоматизацией регистрации доменных имен в Selectel. Это позволит, как интегрировать процесс регистрации необходимых доменных имен клиента в уже имеющуюся облачную экосистему Selectel, так и быстро перенести доменные имена в Selectel для более гибкого и автоматизированного управления ими.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектировании и реализации сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel
- Разрабатывать сервисы продуктов команды с учетом микросервисного подхода
- Активно взаимодействовать с другими кроссфункциональными командами разработки и принимать участие в интеграции сервисов команды
- Поддерживать техническую документацию
- Активно участвовать в процессах менторства и онбординга
- Применять основные принципы DevOps-методологии в своей работе
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки с применением языка программирования Golang
- Отличное понимание и использование принципов многопоточного и конкурентного программирования на Golang
- Знания и опыт работы с операционными системами семейства Linux/Unix
- Навыки написания тестов в стеке Golang (от unit до функциональных)
- Знания основ алгоритмов и структур данных
- Навыки работы с системами контейнерезации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
- Понимание принципов и навыки работы с сценариями сборки и поставки приложений в условиях микросервисной разработки (CI/CD)
- Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka, NATS и тп
- Знания принципов работы REST/gRPC API
- Опыт работы с хранилищами данных: postgres, redis, clickhouse, timescaledb и тп
Будет плюсом
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, ansible
- Опыт создания и поддержки процесса документирования API Swagger (OpenAPI)
- Опыт участия в open source проектах
- Отличное понимание сетевых технологий, протоколов передачи данных, DNS
- Опыт участия в профессиональных сообществах и конференциях
- Опыт использования других языков программирования: python, c++ и др, а также четкое понимание отличий паттернов разработки на Golang
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .