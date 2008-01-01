Младший менеджер по сопровождению договорной работы

Back office

Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами.

Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G. Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД.

Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности.

Участие в процессных задачах.